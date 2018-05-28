28.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Война, Донбасс, Политика, Украина

Война будет вечной – Украиной правят мародеры


Петр Порошенко не выполняет свое предвыборное обещание остановить войну, потому что боится потерять власть.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-нардеп Украины Владимир Олейник.

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«Порошенко не будет выполнять свое обещание установить мир, потому что мир для него смерти подобен. Для него война – это форма удержания власти и способ грабить народ. Украиной правят мародеры: народ стал в три раза беднее, а Порошенко в три раза богаче», – сказал Олейник.

Политик также обратился к военнослужащим Украины и напомнил, что 82% населения не воспринимают власть.

«Вы давали присягу народу, а не власти. Зачем исполнять преступные приказы», – заявил Олейник.

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