Война была для нас игрой – исповедь украинского нациста

24.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Для украинских националистов война в Донбассе была всего лишь весёлой игрой.

Однако такое отношение сразу менялось, как только радикалы попадали в опасность.

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Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» сообщил «перековавшийся» из нациста в либерала киевский блогер Дмитрий Резниченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Иловайске, когда было окружение и стало ясно, что мы попали в беду, появилось такое почти детское желание встать и выйти из этой игры, сказать: «Дальше я уже не играю, мне это уже не нравится». Но встать и выйти было уже нельзя, ситуация была слишком очевидна. И тогда впервые появилась такая трезвая мысль, что всё, чем занимался я, и вообще мы – это такая игра в «Казаки-разбойники», которая привела меня в достаточно опасную ситуацию – на войну.

Эта игра, когда уже стало ясно, что это никакая не игра, и возможно сейчас я умру – тогда она стала, по крайней мере, стала для меня осознанной. Но самого осознания очень и очень мало. Ну, осознал, а потом поранили, вывезли в тыл, а потом я опять вернулся к привычной модели мышления. Но со временем, когда я уже служил второй год, то многое переосмыслил.

Вы меня приглашали как националиста и нациста, и я высказывал эту позицию. Но последние эфиры я просто видел: от меня ожидают определённой роли, и я эту роль играю, но чувствую: «Чёрт побери, это совсем не то, что я думаю», – отметил он.

«Бывший» националист признался, что радикальные взгляды и поведение не выгодны в сегодняшних реалиях украинского политикума, к тому же многих из них ждёт печальная судьба, поэтому нацистам пора становится либеральнее.

«Большая ошибка всех ультраправых, что эта роль несёт какие-то выгоды. Ярош, если я не ошибаюсь, даже после Майдана на президентских выборах даже 1% не набрал. Людям не нравятся агрессивные придурки. К сожалению, такова реальность.

До революции украинский националист бы единственным общественным носителем здоровой национальной идеи – любви к Родине, любви к её истории, всему тому, что сейчас людям характерно. Сейчас украинский националист может предложить людям ровно то же самое, что и Порошенко – «Слава Украине, героям слава», а также свою агрессию и желание гнобить кого-то слабее. А это уже не очень нужно обществу, надо быть гуманистичнее. И так будет всегда. Если они будут и дальше будут совершать неонацистскую муть, то за них вообще никто не проголосует. Поэтому им надо ставать либеральнее. Не потому что они поумнели, а такая реальность политического поля.

Среди моих боевых побратимов кто-то сидит в селе подо Львовом, выращивает там чеснок и пытается как можно меньше общаться с людьми. Кто-то подорвал себя гранатой, кто-то спился уже окончательно, а кто-то держится с переменным успехом», – добавил новоиспеченный «либерал».

Также Дмитрий Резниченко подчеркнул, что все националисты поддерживают нацистскую идеологию, однако на публику не признаются в этом.

«Каждый националист в глубине души поддерживает нацистские идеи. По крайней мере, большую их часть, если с ними хорошо поговорить. И я поддерживал. Но, конечно, на людях говорил: «Вы что, как так можно, мы конечно против нацизма. Украинские националисты всегда были против нацистов». Так нужно говорить на людях, а не прямо признавать, кем мы являемся», – резюмировал он.

Напомним, Дмитрий Резниченко прославился тем, что в киевском Доме офицеров устроил скандал и избил одного из присутствующих за георгиевскую ленточку.