«Война действительно в наших интересах» – Столтенберг
Продолжение поддержки Украины соответствует интересам НАТО, поскольку позволяет «задёшево» сокращать российский военный потенциал.
Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выделяя часть наших оборонных бюджетов, мы дали возможность украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО, и ни одного американского солдата.
Так что это действительно то, что в наших интересах продолжать делать. И не только продолжать, но и делать больше, активизировать усилия, и обеспечить, чтобы мы делали это предсказуемым, надёжным способом в долгосрочной перспективе», – сказал генсек НАТО.
«Нам также нужна немедленная поддержка. Поэтому я настоятельно призываю союзников продолжать активизировать свои усилия по внесению национального вклада», – призвал Столтенберг.
Спасибо!
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