«Война действительно в наших интересах» – Столтенберг

Продолжение поддержки Украины соответствует интересам НАТО, поскольку позволяет «задёшево» сокращать российский военный потенциал.

Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выделяя часть наших оборонных бюджетов, мы дали возможность украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО, и ни одного американского солдата.

Так что это действительно то, что в наших интересах продолжать делать. И не только продолжать, но и делать больше, активизировать усилия, и обеспечить, чтобы мы делали это предсказуемым, надёжным способом в долгосрочной перспективе», – сказал генсек НАТО.