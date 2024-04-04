«Война действительно в наших интересах» – Столтенберг

Константин Серпилин.  
04.04.2024 08:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Продолжение поддержки Украины соответствует интересам НАТО, поскольку позволяет «задёшево» сокращать российский военный потенциал.

Об этом в ходе выступления в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение поддержки Украины соответствует интересам НАТО, поскольку позволяет «задёшево» сокращать российский военный потенциал. Об...

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«Выделяя часть наших оборонных бюджетов, мы дали возможность украинцам уничтожить значительную часть российского боевого потенциала, не подвергая опасности ни одного солдата НАТО, и ни одного американского солдата.

Так что это действительно то, что в наших интересах продолжать делать. И не только продолжать, но и делать больше, активизировать усилия, и обеспечить, чтобы мы делали это предсказуемым, надёжным способом в долгосрочной перспективе», – сказал генсек НАТО.

«Нам также нужна немедленная поддержка. Поэтому я настоятельно призываю союзников продолжать активизировать свои усилия по внесению национального вклада», – призвал Столтенберг.

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