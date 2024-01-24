Война делает Россию только сильнее – американский профессор

Константин Серпилин.  
24.01.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Россия умело воспользовалась западными санкциями и началом военной операции на Украине, чтобы стимулировать развитие своей экономики.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue works» заявил профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия умело воспользовалась западными санкциями и началом военной операции на Украине, чтобы стимулировать развитие...

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«Россия использует войну на Украине, чтобы с помощью фискальной политики стимулировать огромный рост экономики. Так что эта война не только не сломает Россию, не поставит её на колени, но и не принесёт всего остального, чего хотят высшие эшелоны власти в Вашингтоне. Это приводит к противоположному эффекту.

И самая большая ирония в том, что США, которые пережили такой же опыт во время Второй мировой войны, не могут себе представить, что это может произойти в России. Странные провалы в памяти», – пожаловался Вольф.

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