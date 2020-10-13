Война до конца? Армяне и азербайджанцы отказываются от миротворцев в Карабахе

13.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Москве считают, что для соблюдения условий перемирия в Нагорный Карабах следует ввести миротворцев, но ни в Баку, ни в Степанакерте на это пока не соглашаются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, по мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова в Карабах необходимо ввести разъединяющие силы Минской группы ОБСЕ, которая могла бы контролировать соблюдение перемирия.

«Данная мера необходима как можно скорее, чтобы четко и беспристрастно указывать, кто и почему нарушает перемирие. Хотя ОБСЕ и на Украине не всегда справляется с поставленной задачей, в Карабахе это могло бы серьезно облегчить верификацию информации об обстрелах», – считает Калашников.

В свою очередь советник президента НКР Давид Бабаян сказал изданию, что для Карабаха с наступлением перемирия практически ничего не изменилось — ситуация остается напряженной на севере и юге республики.

«Азербайджан пытается на некоторых участках прорваться, пойти вперед, чтобы захватить более выгодные позиции перед переговорами. В столице, Степанакерте, с полуночи слышали взрывы, на окраинах продолжаются обстрелы», – сообщил Бабаян.

По его мнению, к вопросу о введении в регион миротворцев говорить рано – этот вопрос стоит обсудить после того, как прекратятся стихнут боевые действия.

Не видят пока необходимости в миротворцах и в Азербайджане.

По словам эксперт Валдайского клуба, азербайджанского политолога Фархада Мамедова, миротворцы станут составной частью большого мирного соглашения уже после субстантивных переговоров Баку и Еревана.

«Надеяться на установление четкого перемирия без вывода войск Армении с оккупированных территорий невозможно. Потому никакой верификации не будет, Баку на этот шаг не пойдет, поскольку эта мера будет способствовать возвращению к той ситуации, которая была до обострения конфликта», – заявил Мамедов.