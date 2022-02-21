«Война должна закончиться раз и навсегда. Победой» – Басурин

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Новости Украины

Украина продолжает массированные обстрелы республик Донбасса, «обстановка стала критической».

«Обстановка в Республике стала критической. Украина ведёт массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов. По нам бьют из тяжёлой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди», – сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

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Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обратился к России с призывом о необходимости военной помощи.

«Война должна закончиться раз и навсегда. Война должна закончиться победой, чтобы Украина стала дружественной территорией по отношению к РФ, а не врагом. Если этого не произойдёт, война будет продолжаться бесконечно», – сказал Басурин.

Также Эдуард Басурин рассказал, какая помощь необходима республикам от России.

«В первую очередь, моральная. От финансовой я бы тоже не отказался. Военная тоже необходима, по разным направлениям. Но самая главная, на данный момент – это моральная. Люди, живущие здесь, должны знать, что за их спиной нас никто не предаст», – резюмировал офицер.