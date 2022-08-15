«Война – это не «Call of Duty», склады США пусты» – генерал ВСУ

Новости Украины

Для того, чтобы произошёл «рывок», изменяющий ход боевых действий, Украине нужно американское вооружение и боеприпасы, которых нет еще даже у США – они еще только в производстве.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался у Кривоноса, что он думает по поводу того, что в РФ происходит подготовка к участию в СВО ранее законсервированной техники – и это на фоне сообщений о закупке беспилотников в Иране.

«Они не только расконсервируют технику, но и они, как раз, запустили производство, их оборонпром российский в режиме 24/7, а технику они производить умеют. У них производство есть, и они его не распродали, как распродавали у нас», – журналист явно опешил, услышав от Кривоноса такую оценку противника, рассчитывая изначально на ответ о скорой победе над РФ.

«Вы ждёте рывка, про который все говорят, с начала ленд-лиза, после окончания этого финансового года, или с началом следующего?» – уточнял ведущий.

«Давайте перестанем верить в сказки и думать, что где-то у американцев в хранилищах что-то припрятано. Что было у американцев рассчитано на выполнение их заданий для их вооружённых сил и то, что они дают, – то это не так уж много. Поэтому они запустили свою промышленность для того, чтобы производить большее количество боеприпасов, какие будет передавать нам. Это не так быстро, это не игра «Call of Duty», что мышкой клацнул и тебе появились боеприпасы и техника. На всё это нужно время», – объяснил генерал.