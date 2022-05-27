Война и мир в одном регионе. «Изюмский телеграф» и «Х*евый Харьков»

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Новости Украины

Харьков с утра 26 мая содрогается от взрывов и выстрелов. В Шевченковском районе «смерчи» бьют на север из разных точек, в том числе, насколько можно судить, из Саржина Яра, который гауляйтер Синегубов недавно объявил заминированным российскими ДРГ.

«Походу на Белгород полетело», – радуется один из одиозных телеграм-каналов, «Х*евый Харьков».

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К сожалению, это правда. Из Белгорода сообщают о новых обстрелах села Журавлевка.

Но, судя по всему, ВСУ бьют также по Харькову.

В то время как из промзоны в районе бронетанкового завода, Саржина Яра, Лесопарка и предположительно Парка Горького доносятся звуки вылета реактивных снарядов РСЗО и гаубиц, харьковчане сообщают о прилетах на поселке Жуковского в районе Харьковского авиационного института (ХАИ), а также Павловом Поле.

Таким вот «салютом» город встречает жителей, которые возвращаются из эвакуации. Если верить гауляйтеру Синегубову, только по железной дороге прибывает по 2-3 тысячи человек в день.

Интересно, что в парке Горького, откуда ведется артобстрел, именно сегодня затеяли подсчитывать ущерб от прилетов, по версии властей, российских снарядов… Доступ в парк, разумеется, был перекрыт.

Как ни ужасно, но факт: в укрытиях «сидят» не все. Кое-где, ежась при выстрелах и взрывах, голодные люди все-таки стоят за гуманитаркой. Батон и 300 граммов замороженной в камень курятины на двоих на двое суток – вот что предлагают волонтеры в одном из пунктов выдачи. Два дня, как начались драки в очередях.

Кстати, под звуки разрывов кажется вполне логичной версия харьковчан о запуске метро. Мирных людей выселили, чтобы обеспечить укрытие и транспортные коридоры для военных.

Отметим, выселение из подземки власти начали внезапно, вопреки озвученным ранее планам мэра. Из Киева пришла разнарядка на обстрелы Харькова?

Тем временем в Изюме, как ни старались «защитники» стереть его с лица земли, жизнь возрождается. Так же, как в других освобожденных от нацистов городах юго-востока.

В городе 25 мая вышел первый номер газеты «Изюмский телеграф», и все его содержание – свидетельство пусть пока и не очень легкой, но нормальной жизни.

Империя возвращает утраченное. Первый номер Изюмского Телеграфа. Харьковская губерния, ИзюмЪ.

«В оккупированном Изюме ни воды, ни электричества, ни лекарств, ни продуктов, там гуманитарная катастрофа», – пугают заукраинские СМИ и телеграм-каналы, в том числе, разумеется, Х*евый Харьков.

Впрочем, все они одним миром мазаны (или чем там мажут сатанистов), ХХ отличается от «Харьковских известий» разве что повышенным содержанием обсценной лексики в текстах.

«Изюмский водоканал просит всех жителей города прекратить полив огородов водопроводной водой в связи с низким давлением», – ненавязчиво опровергает неполживцев «Изюмский телеграф». «Для обеспечения населения хлебом работает Изюмский хлебзавод. Сегодня производится уже 7000 буханок хлеба в день. В ближайшее время мы планируем перейти на круглосуточный режим работы». «Мы запускаем Пивзавод. Пока будет работать линия по производству безалкогольных напитков для обеспечения населения бутилированной питьевой водой. Но со временем мы вернемся к выпуску легендарного Изюмского пива».

И тому подобное, все емко и по делу. В отличие от «Харьковских Известий», которые на двух полосах из восьми продолжают публиковать «новинку» – роман «12 стульев». Сказать-то мэру людям нечего… Но Изюм уже дома, он живет, и этим дает надежду Харькову.