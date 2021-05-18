Война Израиля и Палестины: Параллели с Украиной и Донбассом

18.05.2021, Москва, Мирон Киров

Новости Украины

В начале мая израильские власти начали выселение нескольких арабских семей, проживающих в квартале Шейх-Джаррах. Это спровоцировало беспорядки и массовые протесты среди палестинцев у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. 10 мая в конфликт вмешалась радикальная группировка ХАМАС, которая контролирует Сектор Газа, выпустив ракеты на Израиль. С тех пор продолжается обмен ракетными ударами. Согласно последним данным, в ходе конфликта с израильской стороны погибло не менее десяти человек, а со стороны Палестины – более 180 человек.

Ситуацию обострения отношений между Израилем и Палестиной прокомментировал российско-израильский историк и публицист, доктор философии Артем Кирпичёнок.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«ПолитНавигатор»: Какова реальная причина обострения конфликта между Израилем и Палестиной в последние дни?

Артём Кирпичёнок: Здесь «удачно» сложились несколько факторов. Во-первых, колонизационная политика Израиля в Восточном Иерусалиме, которая привела к началу выселения жителей квартала Шейх-Джалла, на месте которого должны были быть построены дома для израильских поселенцев.

Во-вторых, начавшиеся столкновения между жителями района и молящимися пришлись на месяц Рамадан, когда в Старый город Иерусалима пришли верующие, включившиеся в беспорядки.

В третьих, ХАМАС накануне выборов в Палестинской Автономии был заинтересован продемонстрировать себя защитником интересов палестинцев и направил израильским властям ультиматум, требовавший прекратить выселения и репрессии против палестинцев, а когда он был отвергнут, начал обстрелы.

Есть также конспирологическая версия, что война была выгодна нынешнему премьер-министру Израиля Нетаньяху. Обстрелы сорвали формирование оппозиционного коалиционного правительства, которое, возможно, лишило бы его власти и, скорее всего, отправило бы в тюрьму.

«ПолитНавигатор»: Во времена СССР Москва традиционно поддерживала Палестину, почему сегодня Российская Федерация не выступает активно в её поддержку?

Артём Кирпичёнок: Для современной России Израиль – это канал для неформальных контактов с Вашингтоном. Также Москва рассчитывает получить через Иерусалим некоторые западные военные технологии. Например, первые российские беспилотники были лицензионными копиями израильских дронов.

Этому способствует тот факт, что между Путиным и Нетаньяху сложились хорошие личные отношения, хотя они, конечно, не всё решают. Так, например, России не удалось предотвратить высылку в США из Израиля программиста Алексея Буркова, обвиненного в хакерской деятельности.

«ПолитНавигатор»: Армия Израиля формируется на призывной основе. Расскажите, есть ли сторонники реформирования армии в пользу перехода на контрактную службу?

Артём Кирпичёнок: Сторонники перехода армии на контракт, конечно, есть, но следует напомнить, что армия в Израиле – это не только военный, но и социальный институт. Посредством военной службы абсорбируются эмигранты, для многих это единственная возможность социальной карьеры.

Кроме того, служба в армии в какой-то степени «повязывает кровью» всех израильтян. Фактически получается, что каждый гражданин несет ответственность за действия правительства и принимает участие в контроле над палестинскими землями.

«ПолитНавигатор»: К каким последствиям может привести пожар в мечети Аль-Акса? Реакция мусульманских стран слабо освещалась в российских СМИ. Насколько жесткой она была?

Артём Кирпичёнок: К счастью, настоящего пожара в мечети не было, как мне известно, загорелось лишь одно дерево. Но, думаю, что и в более серьезном случае мусульманские страны не пошли бы дальше риторики, рассчитанной для внутренней аудитории.

Там правят прагматики, к тому же, сильно завязанные на отношениях с США, и никто не отправится на джихад в Иерусалим. Даже Иран, чьи лидеры клянутся уничтожить Израиль по паре раз в месяц, на деле ограничивается очень умеренной реакцией на самые дерзкие израильское провокации, вроде убийства ученных и нападения на иранские суда.

«ПолитНавигатор»: После обострения данного конфликта в США и других странах мира прошли мощнейшие антивоенные демонстрации в поддержку Палестины. Почему же антивоенные акции против военной агрессии Украины в отношении Донбасса собирают так мало сторонников?

Артём Кирпичёнок: Палестина – это очень старый конфликт, на нем выросло целое поколение западных политических активистов еще с конца 60-х годов. Эта тема поддерживается также живущей во многих странах палестинской диаспорой.

Для жителей западных стран судьба палестинцев – это самый наглядный пример лживости и двойных стандартов их правителей. Израилю, как и Саудовской Аравии, позволено делать практически все – нападать на соседей, убивать своих врагов за рубежом, нарушать все мыслимые права человека, но ни один западный политик не осудит эти два столпа Западного владычества на Ближнем Востоке.

И там это хорошо видно. Украина – это более новая тема, и она часто теряется на фоне других новостей, например идущих сейчас протестов в Колумбии, о которых корпоративные СМИ также стараются умолчать.

«ПолитНавигатор»: Традиционно, власти США поддерживают Тель-Авив. Мы видим, что неоколония США, Украина, тоже проводит мероприятие в поддержку Израиля. Есть ли параллели между палестино-израильским и украино-донбасским конфликтами?

Артём Кирпичёнок: Для ультраправых всего мира Израиль – это пример для подражания Разумеется, нынешней Киевский режим не является исключением. И Израиль, и нынешняя Украина провозглашают себя «оплотом цивилизации против варваров с Востока». И той, и другой стране нужны земли, но не люди, которые на них живут – палестинцы или «донецкие». Оба режима питаются средневековыми мифами о крови и почве.

«ПолитНавигатор»: Ни одна из сторон не хочет идти на уступки. Какой выход?

Артём Кирпичёнок: Наиболее приемлемый выход – это какая-то форма федерации или конфедерации израильтян и палестинцев, но пока стороны к ней не готовы. Если стороны придут к этому решению, что вызывает сомнения, учитывая начавшиеся в Израиле взаимные погромы евреев и арабов, и удастся обойтись без геноцида, то в любом случае этот путь будет долгий и болезненный.