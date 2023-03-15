Война Молдовы с «Газпромом»: Кишинев готов отпустить Тирасполь 

Кишинев может официально признать за Тирасполем левобережную газотранспортную инфраструктуру, которую Молдова всегда считала своей.

В парламенте РМ прошли слушания по отчету Счетной палаты об аудите АО «Молдовагаз», и одно из решений содержит рекомендацию правительству «предпринять действия по приостановлению права голоса» непризнанного Приднестровья по своим акциям, в случае если контроль над имуществом на левом берегу Днестра Молдове в ближайшее время восстановить не удастся.

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Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил журналистам, что если лишение права голоса состоится, то «Тирасполю останется лишь поблагодарить за это парламент Молдовы».

Дело в том, что 2006 году власти непризнанной ПМР создали предприятие «Тираспольтрансгаз-Приднестровье», которому передали все местные газовые активы. Молдова это решение приднестровских властей никогда не признавала. Теперь же, если власти Приднестровья, как акционер «Молдовагаза», будут лишены права голоса, «Молдова, по сути, согласится с выводом имущества на левом берегу Днестра из акционерного капитала «Молдовагаз», с чем ранее не соглашалась, сообщил Чебан.

Состоится ли «цивилизованный развод» Молдовы и Приднестровья в газовом вопросе? ПолитНавигатору прокомментировал ситуацию директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Кишинев намерен слить находящуюся в Приднестровье газовую инфраструктуру по недомыслию? Как-то не очень вписываются такие действия Молдовы в логику взаимоотношений с Тирасполем. Если все-таки власть РМ сознательно ведет к выводу имущества на левом берегу Днестра из акционерного капитала «Молдовагаза», то зачем?

Игорь Шорников: У нынешних властей в энергетике есть одна стратегическая задача – ликвидировать зависимость от российского «Газпрома». Полтора года усилий уже увенчались первыми «успехами»: формально Молдова больше не потребляет российский газ, а Россия осуществляет поставки только Приднестровью.

Чей на самом деле этот успех – сказать трудно, Тирасполь давно добивался раздельных с Молдовой поставок газа, просил в Кишиневе соответствующую лицензию для «Тираспольтрансгаза».

Фактически своего добилось как раз Приднестровье, хотя об этом нигде громко не говорится. А сейчас дело идет к исключению «Тираспольтрансгаза» из АО «Молдовагаз» и разделению сетей, которые считались едиными. В АО «Молдовагаз» у Приднестровья было 14% акций, у «Газпрома» там 51% акций.

Скорее всего, молдавские власти готовят «Молдовагаз» к банкротству, чтобы забрать за долги газовую инфраструктуру на правом берегу, которой сейчас владеет «Газпром». Это необходимо Кишиневу, чтобы иметь возможность доставлять потребителю газ нероссийского происхождения.

Сейчас, пока действует контракт с «Газпромом», это невозможно. Если все будет идти по кишиневскому сценарию, «Тираспольтрансгаз» заключит прямой договор с «Газпромом» на поставки газа в Приднестровье, а Молдова окончательно лишится возможности получать дешевые энергоресурсы и вынуждена будет покупать газ на европейских рынках.

ПолитНавигатор: Предположим, «Газпром» и «Тираспольтрансгаз – Приднестровье» стали выстраивать отношения напрямую, без «Молдовагаза». На каких принципах может строиться такое сотрудничество? Куда денется гигантский газовый долг Приднестровья?

Игорь Шорников: Приднестровская сторона еще два десятилетия назад заявляла, что заинтересована в прямом договоре с «Газпромом» и готова отвечать по своим газовым долгам. Об этом неоднократно говорил и президент ПМР Вадим Красносельский.

Кишинев же оказался на «растяжке». С одной стороны ему важно сохранять формальный суверенитет над Приднестровьем, а это означает, что и газовый долг ему придется признавать. Но 8 миллиардов долларов – это долг, который не потянет не только Молдова, но и Румыния, которая так хочет поглотить Молдову. Более того, сейчас этот долг не по зубам и Евросоюзу. Поэтому нельзя исключать, что в Кишиневе, Бухаресте или в более отдаленных столицах, решили избавиться от Приднестровья как от балласта, но забрать Молдову.

На работе приднестровской энергетики изменение статуса «Тираспольтрансгаза» вряд ли как-то отразится, а приднестровские потребители точно не почувствуют никаких изменений.

ПолитНавигатор: Если Кишинев признает левобережную газовую инфраструктуру за Приднестровьем, как на это решение посмотрит молдавское законодательство, в частности, нашумевший закон о сепаратизме?

Игорь Шорников: Как, когда и по отношению к кому применять законы «о сепаратизме», «о заговоре против Молдовы» и другие акты, подрывающие гражданский мир в республике, — это суверенное право Кишинева. Разумеется, эти законы писались не для правящей партии PAS и не для унионистов. Ситуация в сфере юстиции в Молдове такова, что правовым государством ее назвать уже нельзя даже формально. Судьи бегут из этой системы как крысы с тонущего корабля. Так что с этой стороны проблем партия власти не ожидает.

ПолитНавигатор: Кишинев объявил о достижении независимости от российского газа в конце прошлого года. Сообщалось, что впервые в истории Молдовы правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом» (хотя зависимость от приднестровской электроэнергии, вырабатываемой на газе от «Газпрома», никуда не делась).

При этом жители РМ, в том числе на акциях протеста, критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о поставках, о более выгодных ценах на газ. Каков прогноз: что будет дальше с отношениями Молдовы и «Газпрома», особенно на фоне украинского кризиса?

Игорь Шорников: Скорее всего, Молдову ожидает грандиозный скандал. Кишинев не исполняет своих контрактных обязательств. Особенно вопиющая ситуация с аудитом молдавского долга «Газпрому», его результаты должны были быть представлены еще к маю 2022 года, но молдавская сторона до сих пор увиливает. Долг Молдовы превышает 700 миллионов долларов, признавать его и тем более отдавать власти не хотят.

И хотя все развивается по плохому для Молдовы сценарию, все же я бы пока воздержался от негативного прогноза. Молдова теоретически может обойтись без российского газа, но пока не может обойтись без электроэнергии, которая вырабатывается для нее в Приднестровье из того же российского газа.

В ноябре прошлого года Кишинев пережил серию блэкаутов, тогда на практике выяснилось, что Румыния не способна перекрыть даже минимальные потребности Молдовы в электричестве. Принадлежащая России Молдавская ГРЭС – это ключевое в регионе предприятие, от которого зависят перетоки энергии из Румынии, Молдовы и Одесской области. Чтобы румынская электроэнергия достигала Молдовы, Молдавская ГРЭС сама должна вырабатывать электроэнергию. Так что и здесь без России не обойтись.

Допускаю, что Кишинев до последней возможности сам будет тормозить наступление развязки. На самом деле в Молдове прекрасно понимают, что отрыв от «Газпрома», на чем настаивают европейцы и американцы, вредит только самой Молдове. Возможно, в Кишиневе надеются, что ход боевых действий на Украине однажды позволит им развести руками перед западными хозяевами и объяснить, что они-то старались, но коварные русские все испортили.

К сожалению, в этой истории многое зависит от внешних игроков, и интересы местных элит особо в расчет не берутся.