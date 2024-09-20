Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вторая попытка собрать «саммит мира» якобы может помочь завершить войну устойчивым миром на условиях бандеровцев.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Хочу поблагодарить нашу общую работу по реализации «формулы мира»-единственный реальный формат завершения войны по-настоящему справедливым и длительным миром. Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне – такую, которая никогда не станет троеточием», – вещал Зеленский.

«И мы в Европе все одинаково заинтересованы в этом. Мир – это не заморозка войны, не манипуляции международным правом. Мир должен быть надёжным, и таким он будет, мы в этом уверены», – добавил комик-узурпатор.