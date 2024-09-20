Война может закончиться уже в этом году – Голобородько
Вторая попытка собрать «саммит мира» якобы может помочь завершить войну устойчивым миром на условиях бандеровцев.
Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хочу поблагодарить нашу общую работу по реализации «формулы мира»-единственный реальный формат завершения войны по-настоящему справедливым и длительным миром.
Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне – такую, которая никогда не станет троеточием», – вещал Зеленский.
«И мы в Европе все одинаково заинтересованы в этом. Мир – это не заморозка войны, не манипуляции международным правом. Мир должен быть надёжным, и таким он будет, мы в этом уверены», – добавил комик-узурпатор.
Спасибо!
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