Война может закончиться уже в этом году – Голобородько

Вадим Москаленко.  
20.09.2024 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вторая попытка собрать «саммит мира» якобы может помочь завершить войну устойчивым миром на условиях бандеровцев.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил украинский президент с истекшими полномочиями Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вторая попытка собрать «саммит мира» якобы может помочь завершить войну устойчивым миром на условиях...

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«Хочу поблагодарить нашу общую работу по реализации «формулы мира»-единственный реальный формат завершения войны по-настоящему справедливым и длительным миром.

Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать саммит мира, который сможет поставить точку в этой войне – такую, которая никогда не станет троеточием», – вещал Зеленский.

«И мы в Европе все одинаково заинтересованы в этом. Мир – это не заморозка войны, не манипуляции международным правом. Мир должен быть надёжным, и таким он будет, мы в этом уверены», – добавил комик-узурпатор.

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