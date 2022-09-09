«Война на истощение, поэтому нельзя чураться чужой военной помощи» – Багдасаров

Новости Украины

На украинскую армию работает целый альянс, который имеет общий бюджет в 1 триллион долларов против российских 40 миллиардов. Поэтому не стоит стесняться делать закупки вооружений для армии РФ из-за рубежа и принимать помощь от любых партнеров.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обсуждая ситуацию с поставками вооружения Украине, Багдасаров выразил непонимание, почему Россия сама не занимается закупкой оружия из-за рубежа и не принимает любую помощь от возможных союзников.

«Я вообще не понимаю, почему мы стесняемся? Стоит в нашей прессе появиться, что мы где-то что-то собираемся закупать, то ли в Северной Корее, то ли в Иране, все говорят: нет, что ты, нам ничего не надо, у нас всё есть. Нет, наверное, у нас всё есть. Я не против. Но когда мы имеем дело с 40 с небольших миллиардов долларов своего оборонного бюджета против одного триллиона, нам надо подумать – откуда всё поставлять. Кстати, у них поставки идут и того, что очень расходный материал. У них, у противника, большинство орудий артиллерийских – это советские 152мм., 122мм. и т. д. У них масса ВПК Восточно-Европейских стран. Одно ВПК Болгарии может спокойно поставлять бесперебойно, у них есть знаменитый завод «Арсенал», знаменитый вазовский машиностроительный завод, который просто поставляет вот всё, что надо для ведения боевых действий на этом театре военных действий. Артиллерийские боеприпасы, миномётные боеприпасы, боеприпасы к стрелковому оружию и Бог ещё знает что. И смотреть на это и говорить, что нам ничего не надо… Я не знаю, может быть кому-то и не надо, но действующим войскам – очень даже надо. Я приводил пример по Северной Корее. Если верить западной прессе. То ежедневно наша артиллерия расходует 50-60 тысяч боеприпасов. Это огромное количество. Это значит, должны быть стратегические запасы огромные, колоссальные, миллионы… забиты склады и так далее. Наверное, так оно и есть. Вот по Северной Корее, я вам продолжу. Государство, которое готово нам помочь, есть масса информации на эту тему, у них прекрасно работает военно-промышленный комплекс. И нас с ними сухопутная граница. Я не буду повторять, я перечислял все калибры артиллерийских и миномётных боеприпасов, которые они делают. В большом количестве. У них есть масса такого вооружения, которое сейчас просто надо в конкретной ситуации. Ну, например, у них есть мобильные 107 мм реактивные системы залпового огня. Это они у китайцев взяли и модернизировали. Это то, что, когда ты ведешь боевые действия среди строений. Это очень мобильно можно перетаскивать. Ты «Град» не можешь так, это машина. Вот, пожалуйста, 12 пусковых установок на 8 тыс. метров показало себя очень великолепно в конкретных боевых действиях, в том числе и на Ближнем Востоке – и не только в правительственных армиях, но и у повстанческих группировок, в том числе и Африке. Это реально отработанный материал. У них есть 300 мм РСЗО, которые бьют на большое расстояние управляемыми реактивными снарядами. Это повышает точность для уничтожения таких систем как «Хаймарс» и так далее. Они создали в 2021 году оперативно-тактическую ракету большой дальности, боевая головка которой равна по взрыву 2.5 тонны. Вопросы есть? Мы можем это взять? Мы что, стесняемся?» – заявил Багдасаров.

Также военный эксперт отметил, что в войне на истощение надо использовать любые возможности для победы, и что не стоит несерьезно относиться к тому, что сейчас происходит на фронтах.

«Слушайте, не надо шутить с ситуацией. Мы говорим, что скоро в зоне боевых действий может появиться Леопард-2. То ли испанский, то ли из Португалии. У немцев за несколько десятилетий, они сделали 3.5 тысячи Леопардов разного типа. В большинстве – это Леопард 2А4, есть уже А7+ и так далее. Из них 2.5 тысячи находится на вооружении стран НАТО. Две с половиной тысячи! Они берут 10%, 250, два танковых полка, и что делать? Это надеяться то, что сделают два танковых полка на наших заводах? Извините, это время, время, время, материалы и материалы. А они уже вот, готовые стоят. Я уже не просто сказал о болгарских заводах, о польских заводах, о чешских заводах – они постоянно производят боеприпасы и всё необходимое для ведения боевых действий. Это соревнование. Если кто-то готов нам что-то предоставить, обменять на что-то, продать. Это война на истощение. Кто первый истощится. Поэтому не надо чураться. Надо брать. И делать своё. Разбирать, делать своё, усовершенствовать, требовать с тех, кто за 10 лет не сделал это. Надо спросить их, почему они это не сделали?» – призывал эксперт.