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Новости Украины

Украинская власть выполнять Минские соглашения не намерена – это очевидный факт. Вопрос в другом: зачем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что выполнение Минских соглашений означает разрушение «незалежной»?

Резон есть: прикрыть «хвост» Зеленскому, которого, с одной стороны, гнобят западные кураторы, якобы призывающие к выполнению Минска-2, а с другой – порошенковцы, для которых эти договорённости – «зрада» и повод для раскачки масс против «Владимира шестого».

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Такое мнение в своей колонке для «ПолитНавигатора» высказал один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Повторю, что ни Порошенко, подписывая Минские соглашения, ни Зеленский – реализовывать их на практике не собирались. Для обоих постмайданных президентов Минск-2 – это возможность для проведения бесконечных пустых разговоров и встреч с западными «партнёрами», параллельно обстреливая Донбасс. Сейчас, когда Запад оказывает давление на Зе (в том числе, и по части необходимости выполнения условий Минска-2), в руках у Порошенко появляется Джокер – националисты, которых можно натравить на Зе-президента за попытку следовать букве Минска.

Дабы защитить себя от расправы радикальных группировок, с каждым днём всё сильнее загрязняющих фашизмом Украину, «зелёная» власть устами Данилова заявила, что Минские соглашения – это забытое прошлое. Подобное Заявление не мог сделать ни Зеленский, ни Ермак, – в силу договорняков, как с Америкой, так и со своими кураторами по Нормандскому формату – Германией и Францией.

Но стоит учитывать, что Алексей Данилов – креатура Владимира Зеленского, исполнитель наполеоновских преЗЕденских прихотей и соучастник всех грязных политических дел Зе. Поэтому каждый его спич – это выражение позиции политической элиты.

Это подтверждает и призыв Данилова к коллективному Западу – отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, что, по его словам, спровоцирует опасную нестабильность.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны», – сказал слуга Зеленского.

Так называемая опасность заключается в том, что в «незалежной» случится очередной госпереворот со всё теми же действующими преступными лицами.

Таким образом, если Зе-власть официально отказывается от выполнения Минска-2, она выбирает войну, которую давно срежиссировали Америка и Великобритания. Именно по этой причине Байден заявил, что «если Россия решит отказаться от дипломатии и нападёт на Украину, Москва столкнется с быстрыми и серьезными последствиями». А Британия, в свою очередь, начала тиражировать псевдопатриотичные материалы а-ля «все украинцы, в том числе и женщины, готовы воевать против «русских оккупантов».

Миром на Украине и не пахнет, население действительно готовят к большой войне, что у Запада и украинских вассалов получается весьма успешно. Исходя из повестки дня и риторики «говорящих голов» Зеленского, становится очевидно, что война в «незалежной» будет: или уготованная Западом – против РФ, или – готовящаяся порошенковцами и националистами вариация гражданской бойни – за передел власти в «сильной и суверенной державе».