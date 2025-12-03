Война на Украине: дроны атаковали энергетическую инфраструктуру

Олег Кравцов.  
03.12.2025 11:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 823
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


111 российских беспилотников атаковали минувшей ночью подконтрольные киевскому режиму территории.

Такие данные приводит командование Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации», – признает украинская сторона.

В числе наиболее пострадавших фигурируют объекты инфраструктуры в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях.

На данный момент известно о поражении энергетического объекта в Одесской области.

«Ночью в результате атаки беспилотников в Одесском районе возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование», – жалуется одесский гауляйтер Олег Кипер.

«Ночной прилёт в подстанцию в Вороновке (севернее Беляр) вызвал уничтожение мощностей направленных на сокращение работы местного предприятия, а также питающей сами Беляры», – уточняет паблик «Типичная Одесса»

Повреждение инфраструктуры в Синельниковском районе Днепропетровской области признали местные гауляйтеры.

О 102 перехваченных и уничтоженных украинских дронах за ночь отчитались в МО РФ РФ. Увы, не обошлось без последствий.

«Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БпЛА», – сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Атакован был и энергообъект в Воронежской области.

«В одном из районов в результате падения сбитого БпЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло», – написал воронежский губернатор Александр Гусев.

