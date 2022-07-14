«Война на Украине – это дискомфорт, но и наш ВПК не бесплатный»– глава МИД Чехии

14.07.2022  23:43 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Украина, Чехия
Новости Украины

Пока Украина воюет, пытаясь отстоять свою «независимость», чехи испытывают экономический и энергетический дискомфорт.

Об этом в интервью телеканалу «RTVI» заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Чешская Республика поставила на Украину ряд вооружений. Мы начали еще до самого вооруженного конфликта – это боеприпасы для артиллерии. Потом правительство утверждало различные поставки. Кое-что из этого уже известно, потому что это открытая информация. Это танки, бронетранспортеры, военные вертолеты, целый ряд других вещей, которые необходимы для вооруженных сил, чтобы они отстаивали территорию Украины. Не будем говорить о конкретных подробностях этих поставок.

В Чешской Республике есть военная промышленность, которая принимает в этом участие и на коммерческих принципах, когда Украина за собственные средства может приобрести то, что ей необходимо», – заявил Липавский.

По его словам, чтобы обрести демократию и свободу, необходимо приносить жертвы и платить в виде гибели людей в то время, как европейские граждане страдают на фоне экономического кризиса

«Затяжная природа конфликта войны у меня вызывает опасение. Я, будучи министром иностранных дел страны, которая председательствует в ЕС, вижу своей задачей необходимость говорить об этом, говорить об этом публично, чтобы общественность понимала, что свобода и демократия не бесплатны, что нужно приносить жертвы.

И украинцы приносят жертвы, там умирают мужчины, женщины и дети во время войны, чтобы отстоять независимость Украины. Для граждан Чешской Республики, для европейцев, это может принести определенный дискомфорт, связанный с тем, что страдает экономика, что сложный период сейчас в энергетическом смысле», – отметил министр иностранных дел Чехии.

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