Война на Украине может длиться десятилетиями – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Боевые действия на Украине в нынешнем формате могут продолжаться еще десятилетия. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бортника, противостояние уже утратило стратегическое движение и протекает в оперативном темпе.

Боевые действия на Украине в нынешнем формате могут продолжаться еще десятилетия. Об этом в...

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«Без вмешательства в этот процесс – социального или большого геополитического – эта война может продолжаться еще десятилетиями. Менее интенсивно или более интенсивно. Фактически с 2022 года она потеряла стратегический характер – тогда боевые действия, особенно наступление на Киев, наступление в сторону Одессы несли стратегический характер.

С 2022 года – в лучшем случае оперативный, ну и много политических, информационных, экономических последствий. Поэтому в таком формате, несмотря на всю кровавость, на то, что мы здесь находимся, скорбим о каждой жертве на этой войне, но в таком формате, достаточно связном, она может длиться очень долго, если не изменится сама Украина или Россия, или если не будет серьезного геополитического вмешательства», – заявил Бортник.

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