Молдова должна уважать свой нейтральный статус, скорбеть по жертвам войны на Украине, но не становиться воюющей стороной в конфликте НАТО с Россией.

Такое мнение высказал бывший вице-спикер молдавского парламента Юрий Рошка, в 90-х и начале 2000-х годов – один из лидеров прорумынских националистов в Молдове, сообщает noi.md.

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По его словам, молодёжь должна не бунтовать в Интернете, а выйти на главную площадь Кишинёва и протестовать против решений, принятых нынешним правительством.

«Народ все больше обеспокоен возможным втягиванием Молдовы в войну. Молодые люди из разных уголков страны публикуют в Интернете всевозможные видеоролики, выражающие их естественное возмущение. Я хотел бы дать вам, тем, кто уже достаточно взрослый, чтобы быть отправленным на фронт в качестве пушечного мяса, совет: если вы хотите остановить возможную бойню – не сидите в Интернете, выходите!», – сказал Рошка.

Он провёл параллель между действиями радикалов в 80-90-х годах и нынешней ситуацией, когда, по его мнению, необходима такая же уличная активность, но уже против нового «Кремля», сменившего свою дислокацию на Вашингтон и Брюссель.

«Моё поколение выполнило свой долг, когда это было необходимо, теперь ваша очередь! Очень хорошо, что вы информируете людей о том, что вам приходят повестки. Как раз в этот период почти весь апрель в Молдове проходят всевозможные военные учения с участием США и Румынии, и политологи предполагают, что поскольку украинская армия истощена, а Россия превосходит противника в военном потенциале, военный фронт может рухнуть, и тогда главной целью западников станет сохранение контроля над Одесским портом.

Именно здесь будет проходить битва, предсказывают многие, кто следит за развитием событий на украинском фронте. И все же все революции происходят в столицах, вы не можете удовлетвориться только вызовом правительства через Интернет, все зависит от вашей способности мобилизоваться, от того, насколько вы решительно настроены навязать нынешнему правительству одно из двух решений: уважать статус нейтрального государства или уйти в отставку», – сказал Рошка.

В то же время он отметил, что война на Украине – чужая для молдаван, и Республика Молдова должна полностью соблюдать статус нейтралитета, предусмотренный Конституцией, а не выступать в роли «прокси» коллективного Запада.

«Эта война не наша, мы можем сочувствовать жертвам, призывать к миру и так далее, – это функция нейтрального государства, такого, как Республика Молдова. Но не быть участвующей стороной в войне, которую ведет Североатлантический альянс против России. Сводите свои счёты на других территориях, но не в Республике Молдова.

Не надо винить правительство, оно по своей сути подлое, которое создали и привели к власти западники. Теперь, независимо от того, являетесь ли вы прозападным, пророссийским или вообще не интересуетесь политическим процессом, вы должны проявить солидарность и отреагировать незамедлительно, пока ещё есть время.

Потом, когда за вами начнут гоняться по деревням с арканом, будет уже поздно. Пока вы довольствуетесь бунтами в Интернете – вы уже в лагере проигравших, тех, кого отправят в качестве пушечного мяса на украинский фронт. Итак, площадь Великого Национального Собрания, дорогие мои молодые люди, ждёт вас!», – сказал бывший вице-спикер парламента.