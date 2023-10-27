Война на Украине не закончится ни в этом, ни в следующем году – Коц

Анатолий Лапин.  
27.10.2023 18:14
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Массовый набор контрактников и добровольцев в российскую армию, формирование новых частей и дивизий говорит о том, что война на Украине не закончится ни в этом, ни в следующем году. Даже в случае, если активные боевые действия прекратятся, фронт рухнет и ВСУ побегут до польской границы, освобожденные территории нужно будет контролировать – и обеспечивать там порядок.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Массовый набор контрактников и добровольцев в российскую армию, формирование новых частей и дивизий говорит...

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«Это, в том числе, говорит, что мы играем вдолгую, что война не закончится в этом году, как бы нам этого ни хотелось, война не закончится, боюсь, и в следующем году, как бы нам этого ни хотелось. Поэтому, конечно, руководство страны, руководство Министерства обороны смотрит на перспективу.

Даже, если вдруг что-то произойдет, фронт посыплется, и мы пойдем кавалерийскими наскоками за Днепр до польской границы, все равно на отвоеванной территории нужно будет обеспечивать безопасность. Понятно, что мы столкнемся и с партизанщиной, и со ждунами, и с террористическими проявлениями, поэтому нам нужна сильная армия, мы знаем, как ее сделать сильнее, понимаем, куда двигается развитие Вооруженных сил.

Мы сейчас, как бы это парадоксально ни звучало, мы с Украиной – это первые две армии мира. Ни у одной армии мира сейчас нет такого опыта», – заключил Коц.

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