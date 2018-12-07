Война на Украине нужна США для порабощения Европы

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Американцам нужна военная провокация на Украине для срыва нефтяных поставок в Европу и остановки европейской промышленности.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Большая военная провокация на Украине направлена, прежде всего, на Европу. На Россию – да, но на Европу, так как что получается: срыв Северного потока-2, Южного потока-2, срыв нефтяных поставок. В Европе останавливается промышленность и начинает замерзать. В этой ситуации Америка – спаситель, предлагает свой сколько угодно дорогой газ.

Производственная экономическая деятельность в Европе становится бессмысленной по таким параметрам. С рынка уходит масса европейских продуктов, кто приходит? Конечно, США, не Китай же. С Китаем отдельно будут разбираться», – рассказал политолог.

Если Европа при этом будет трепыхаться, так у неё ещё есть беженцы, поэтому есть ещё большой засадный полк. У кого-то есть сомнения, кем так называемая ИГИЛ руководится? По-моему, на ситуации в Сирии всё это изучили предметно», – добавил Дмитрий Куликов.