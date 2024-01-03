Война на Украине обогащает ВПК западных стран – киевский миллионер

Анатолий Лапин.  
03.01.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Украина стала полигоном для использования западного оружия и военных технологий, благодаря которому американские и немецкие компании ВПК получают большое количество заказов и обогащаются.

Об этом в интервью журналисту Юрию Коновальчуку заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Украина стала полигоном для использования западного оружия и военных технологий, благодаря которому американские и...

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«Какой-то договорняк, наверное, все-таки, есть. То есть, испытать все оружие на территории Украины», – сказал миллионер.

«А самое главное, если ты смотришь с точки зрения математики, логики, ты видишь, что две стороны, вооруженные до зубов, выстреливают баснословное количество оружий, обогащая военно-промышленный комплекс США, обогащая промышленность Германии, которая тоже выпускает. Куча заказов идет», – заявил Балашов.

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