Война на Украине обогащает ВПК западных стран – киевский миллионер

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Украина стала полигоном для использования западного оружия и военных технологий, благодаря которому американские и немецкие компании ВПК получают большое количество заказов и обогащаются.

Об этом в интервью журналисту Юрию Коновальчуку заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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«Какой-то договорняк, наверное, все-таки, есть. То есть, испытать все оружие на территории Украины», – сказал миллионер.

«А самое главное, если ты смотришь с точки зрения математики, логики, ты видишь, что две стороны, вооруженные до зубов, выстреливают баснословное количество оружий, обогащая военно-промышленный комплекс США, обогащая промышленность Германии, которая тоже выпускает. Куча заказов идет», – заявил Балашов.