Война на Украине переходит в космическую фазу

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, много лет проработавший в Федеральном космическом агентстве, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

Он полагает, что предстоящем наступлении ВСУ космос будет задействован больше, чем обычно, а дело может дойти до применения «облаков» плазмы.

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«В своё время резонансным событием стал неудачный запуск нашего космического аппарата «Фобос-Грунт», который должен был доставить на Землю образцы грунта со спутника Марса – Фобоса. Аппарат упал, не выйдя на нужную орбиту. Нигде тогда об этом официально не сообщалось, но доктор физико-математических наук, вице-президент Академии инженерных наук, ныне покойный профессор Юрий Кубарев и многие его единомышленники тогда не без оснований предполагали, что американцы поставили на пути этого аппарата плазменное облако. Он потерял управление, и в результате свалился, даже не выйдя в космическое пространство. Я работал с Кубаревым. Он как раз занимался физикой плазмы и открыл один из методов управления потоком плазмы и придания ей новых свойств», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что плазма – поток высокоэнергетических заряженных частиц, которые обволакивают любое космическое тело, и если с помощью специальных генераторов не снять этот заряд, то он поражает электронную начинку, выводя спутник из строя.

«Увидеть такое воздействие нельзя. И доказать его невозможно. Вот мы, к примеру, знаем, что наш «Фобос-Грунт» попал в плазменное облако. А вот откуда это облако взялось – никто не знает. Мы можем предположить, что это были американцы, так как они проводили аналогичные испытания в районе Великих Озёр», – говорит аналитик.

При этом он считает, что боевые действия уже ведутся в космосе.

«США развивают концепцию «трёхсредной войны», которая ведется на земле, в воздухе и космосе. Они не преминут проверить эту концепцию на Украине, которая и без того используется американцами как полигон для отработки всех типов вооружений и планов ведения различных форм боевых действий», – отметил собеседник издания.

По его словам, Россия отрабатывает эту тему на различных учениях и готова применить свои наработки на практике.

Он подчеркивает, что во время контрнаступления ВСУ с обеих сторон опробованы элементы «космических войн».

«Мы, в том числе, постараемся с помощью систем РЭБ глушить их спутники, чтобы не дать США возможности передавать данные наступающим ВСУ. Перефразируя министра обороны Германии, военный спутник – это вполне законная цель, и мы можем применить по нему своё оружие. Правда, как я уже сказал, доказать это будет сложно. Скорее всего, будет констатирована некая случайность, или техническая неисправность, после которой такой спутник перестанет работать. Не исключаю, что над территорией Украины может быть применена и наша космическая группировка орбитальных спутников, имеющих задачи радиоэлектронного противодействия», – резюмировал Гундаров.