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Идущие уже 29 месяцев боевые действия на Украине оживили не только давно забытые страхи войны, но и привели к революции на рынке вооружений, пишет немецкая Bild.

В 2023 году, утверждает издание, Германия одобрила экспорт оружия больше, чем когда-либо прежде (12 миллиардов евро), а количество стран НАТО, которые инвестировали два процента своей экономической мощи в свою оборону, увеличилось в четыре раза с шести до 23 государств всего за два года.

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Последствия этого тренда можно увидеть на крупнейшей в Европе выставке оружия Eurosatory, которая в настоящее время проходит в Париже. Более 2000 экспонентов из 62 стран представляют здесь свои новейшие системы вооружения, а 250 делегаций из 96 стран присутствуют на выставке в качестве потенциальных покупателей.

Известные оборонные гиганты, такие как Rheinmetall из Германии, Thales из Франции или Northrop Grumman из США, переживают настоящий бум в своем бизнесе и сокращение своих систем вооружения.

Заказчики требуют не только оружия, созданного до войны на Украине, но и дальнейших разработок, основанных на методах ведении Россией войны на Украине и ее обороне.

Война дронов усилила потребность в высокотехнологичных скорострельных зенитных орудиях после десятилетий упадка. Необходимость уничтожить как можно больше нападающих привела к возрождению тяжелых ракетных комплексов, которые также могут стрелять с земли.

И последнее, но не менее важное: внезапно снова потребовались танки и бронетехника, массовое применение которых вряд ли кто-то считал возможным в сухопутной войне.

Еще одна революция: компании, которые раньше мало или вообще ничего не инвестировали в оборонные системы, внезапно начинают разрабатывать оружие и решения, связанные с войной.

«Они также хотят внести свой вклад в защиту Европы и Украины – и, конечно же, получить экономическую выгод», – отмечает Bild.

На выставке вооружений «Eurosatory» судостроители представляют беспилотные плавучие дроны, которые можно использовать в качестве лодок-камикадзе, логисты, ранее перемещавшие контейнеры, разрабатывают концепции транспортировки оружия из пункта А в пункт Б, а ИТ-компании используют свои программы искусственного интеллекта для создания беспилотных дронов. дроны, пригодные для поля боя.

Третья революция: оборонные компании, которые раньше осуществляли поставки только в конфликтные регионы Африки, Ближнего Востока и Азии, внезапно стали рассматривать Европу как новый рынок.

Причина: потенциал оружия массового уничтожения приводит, по крайней мере частично, к покупке количества вместо качества или простых, доступных решений, которые в случае сомнений могут быть потеряны на поле боя.

Производители автомобилей, в частности, например, из Объединенных Арабских Эмиратов, а также из Индонезии, Турции и Албании, внезапно увидели возможность поставлять на Украину свою бронетехнику, оплаченную немецкими, польскими или европейскими деньгами.

Машины, которые они производят, иногда стоят всего от пятой до трети сопоставимой бронетехники западных производителей. Поскольку правительства Европы по-прежнему готовы платить умеренные западные цены, чтобы помочь Украине, это огромная по стоимости сделка для компаний ищ третьих стран.

При этом ни один из 2000 западных оружейников в Париже не хочет экспортировать оружие в Россию, – утверждает издание.

«Путинская оружейная революция, спровоцированная войной на Украине, может стать крахом самого хозяина Кремля», – вангует Bild, игнорируя тот факт, что перечисленные им последствия в виде роста ВПК работают в обе стороны, в том числе и на укрепление оборонной мощи России.