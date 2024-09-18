Война на Украине стала клондайком для американского ВПК – производство снарядов выросло в 2,5 раза

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Пакеты военной помощи США для Украины в последние месяцы стали меньше, поскольку запасы оружия на складах Пентагона сократились, сообщает CNN со ссылкой на конфидентов в Белом доме и в Минобороны США.

В публикации отмечается, что у администрации президента Байдена все еще есть шесть миллиардов долларов, доступных для военной помощи Украине, однако Пентагону не хватает оружия. По словам одного из чиновников, речь идет о запасах, которые Вашингтон готов выделить без ущерба собственной обороноспособности.

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«С апреля стоимость каждого пакета военной помощи в Украине не превышала 400 миллионов долларов, а большинство составляло от 125 до 250 миллионов. В первые два года полномасштабного вторжения Пентагон регулярно объявлял пакеты стоимостью от 600 до 800 миллионов долларов. Самый большой был в январе 2023 года – 2,85 миллиарда долларов», – говорится в публикации.

По данным CNN, до начала войны на Украине США ежемесячно производили примерно 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов. С открытием новых заводов и производственных мощностей Штаты сейчас производят 40 тысяч снарядов в месяц.

Однако Вашингтону все равно понадобится больше года, чтобы достичь своей цели – 100 000 снарядов в месяц, предупреждает издание.

Эти цифры – наглядное подтверждение того, что украинский кейс для США – не только расходы, но и мощный драйвер роста для ВПК, причем, на годы вперед. Ни одна геополитическая тема в мире, даже конфликт Израиля и ХАМАС, не способна обеспечить настолько значительными заказами американскую «оборонку»,

В значительной мере этому способствует сам характер войны на Украине – с затяжными позиционными боями, избыточным, по меркам современной высокотехнологичной войны, расходованием самых обыкновенных артиллерийских снарядов и упорными пехотными штурмами образца Первой мировой.

И, глядя на характер и номенклатуру военной помощи США Киеву, складывается впечатление, что затягивание боевых действий и нежелание повышать уровень технологичности бревых действий происходит, не в последнюю очередь, под влиянием лоббистов американского ВПК.