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Война на Украине может закончиться так же внезапно, как и началась – Киеву просто спустят директиву западные кураторы, в которой будет сказано, что пора садиться за стол переговоров с Россией и завершать конфликт.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бондаренко, Украина не имеет субъектности для того, чтобы самой решать, когда ей выходить из конфликта и на каких условиях это делать.

«Она может закончиться точно так же, неожиданно, как она началась, с одной стороны. С другой стороны, не Украина будет решать вопрос, когда будет окончена война. Украину просто поставят перед фактом, что вам надо садиться за стол переговоров и договариваться. И нас не волнует то, что это вам выгодно или невыгодно, что кто-то поймет, не поймет. Директива придет из-за рубежа. К сожалению, мы не настолько субъектны, чтобы решать вопрос, заканчивать нам войну или не заканчивать, начинать переговоры или не начинать. Уже один раз попробовали провести переговоры, после этого приехал Борис Джонсон и сказал, что никаких переговоров, вперед, воюем. 4 апреля прошлого года», – заявил Бондаренко.