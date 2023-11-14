Война на Украине закончится сама по себе весной 24-го – Карасёва осенило

Война на Украине может закончиться уже весной следующего года.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости. Livе» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поводом для таких выводов стали слова главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который сравнил конфликт с забегом на сто метров, 70 из которых уже пройдены.

«Ермак важную вещь сказал, что война не будет долгой. Надо же понимать, что война не будет долгой. Если война 18 месяцев – это 70%, считайте, сколько будет 30%. Значит, не будет долгой войны на истощение и так далее. Часто войны так и останавливаются. Знаете, как закончилась война Ирана и Ирака, когда они угрохали 500 тысяч иранцев и 300 тысяч иракцев? Просто перестали стрелять и все, нечем было.

Я не говорю, что так закончится война, но может и так. Тупик, закончим и все. Поэтому, 24-й год, я думаю, что и раньше. В первом полугодии, весной все может закончиться. Она может остановиться просто и все – тут я абсолютно согласен. Реалистичная позиция, а не постоянное закармливание общественности тем, что война долгая, надо готовиться к долгой войне на истощение и так далее, и так далее. Не будет она долгой, и это хорошо», – заявил Карасев.