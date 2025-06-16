«Война не помеха – пусть привыкают!» – в Киеве будут чаще проводить гей-марши
Украинские извращенцы должны ежегодно, несмотря на войну, выходить на марш, чтобы население свыкалось со своей новой реальностью.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила одна из организаторов запрещенных в РФ ЛГБТ-маршей Юлия Шепитько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для ЛГБТ-сообщества очень важно, чтобы марш проходил ежегодно. У нас был только один год перерыва, это 2022 год, если я не ошибаюсь. В принципе, сохраняем эту стабильность. Почему это важно?», – спросила ведущая.
«На самом деле, если не проводить марш именно в Киеве в таком формате, то мы уже видим, что происходит определенный откат. И чем дольше мы что-то не проводим, тем сложнее потом нам провести», – сказала Шепитько.
«В этом году и в прошлом, и в этом были тяжелые переговоры с городскими властями, с полицией, но все закончилось хорошо. Но если бы, например, мы сдались условно и сказали: «Хорошо, мы не будем проводить, мы подождем до, не знаю, до окончания войны», то не факт, что марш произошел бы после окончания войны.
Потому что потом из года в год нам бы говорили, ну зачем проводить, вы уже не проводите, ну вот делайте какие-то закрытые мероприятия, без объявления локаций, как бы спрячьтесь за забором, в шкафу, у себя дома и проводите там мероприятия, а не выходите на улицы.
При этом я уверена, что такие марши за традиционные ценности, они бы проходили из года в год, не знаю, по нескольку раз. То есть это был бы большой шаг назад – не провести марш», – добавила она.
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