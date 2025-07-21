«Война – не повод перестать красть» – офицер ВСУ в шоке от жадности команды Зеленского

Зе-власти подмяли под себя всё производство оборонки. Доходит до абсурда, когда приходится ждать восстановления разбомбленных мощностей, тогда как не приближённые к «Арахамиям и прочим мерзавцам» производители в это время простаивают.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну да, попали по какому-то производству, и говорят – всё, три месяца этих изделий не будет, потому что туда попали. Все поняли, что да, хорошо, но есть ещё 4-5 производителей аналогов, которые сидят и ждут твоих денег, чтобы тебе поставить, потому что без денег они сделать не смогут. То есть даже если они разгромят половину наших производственных мощностей, у нас вторая половина не станет загруженной на 100 процентов. Потому что вот так у нас устроено производство. Государство закупает только у своих людей. У Арахамии, там, у прочих мерзавцев, которые бегают там в вышиванках. Военное производство у нас – это же огромные финансовые потоки, а война – не повод перестать красть. То есть у нас и здесь проблемы, о которых неприятно говорить, но говорить надо, потому что вообще оборзеют», – сокрушался Бекренев.