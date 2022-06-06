Война не прощает лицемерия. Макс Корж похоронил себя для большой сцены
Иногда достаточно одного неосторожного шага, чтобы обрушить дело всей жизни. Для белорусского рэпера Макса Коржа таким шагом стал трек «Свой дом», который он выложил в сеть 4 июня.
Корж – один из самых знаковых белорусских музыкантов. В десятых – пожалуй, самый знаковый. Он – единственный из белорусских артистов, кому дважды, в 2013 и 2017 году удалось устроить аншлаг на «Минск-Арене», самой крупной площадке Белоруссии, вмещающей 13 тысяч зрителей. Он устраивал масштабные туры по постсоветскому пространству, а в Белоруссии его песня «Жить в кайф» звучала из каждого утюга. На нехитрой смеси хип-хопа и шансона исполнитель надолго въехал в топ белорусских, а также российских и украинских чартов.
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Потом, конечно, примелькался, вышел в тираж, но продолжал творить, выступать и не терял амбиций, рассчитывая вернуться на многотысячные площадки. В конце прошлого года, после четырехлетнего перерыва он выпустил новый альбом с говорящим названием «Психи попадают в топ», явно намереваясь вернуться на топовые позиции и даже превзойти собственные рекорды былых лет.
Например, в Санкт-Петербурге он намеревался дать концерт на «Газпром-Арене», вместимостью в 68 тысяч человек, в Екатеринбурге и Новосибирске – на крупнейших городских стадионах, вместимостью 35,6 и 12,5 тысяч зрителей соответственно. Были запланированы масштабные концерты в Ташкенте и Риге.
И жил себе Макс в кайф. Сочинял песни, выступал, неплохо зарабатывал. В политику особо не лез и потому без потерь прошел критический для Белоруссии 2020 год. Но после 24 февраля не выдержал и «психанул». В тот же день он написал у себя в инстаграме пост, осуждающий «вторжение и бомбардировку суверенного государства».
Однако в тот день широкой аудитории было не до высказываний угасающей эстрадной звезды, и на пост Коржа никто особого внимания не обратил. Но певец решил подкрепить свои слова творчески и выпустить ту самую песню. Вот цитата из нее:
«Все эти любители истории, что всё оправдают, лишь бы гордость утолить глотком
А люди просто хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днём».
И еще одна цитата:
«Весна рыдает, Украина пылает,
Мир не менялся, мир таков.
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом».
Слова замечательные, я говорю это без всякой иронии и сарказма. Просто несвоевременные. Опоздавшие – лет на восемь. Где был Макс, когда, одурманенные историческими фальсификациями и русофобскими мифами, украинцы оправдывали любые преступления лишь бы «гордость утолить глотком»? Где он был все 8 лет, на протяжении которых люди Донецка и Луганска хотели жить, улыбаться и наслаждаться каждым днем, но на них сыпались снаряды и ракеты.
Все эти годы именно эти люди занимались тем, что защищали свой дом. И защищали именно от тех, кого сейчас защищает Макс Корж. Нехорошо вышло. Несправедливо. Восемь лет быть слепым и вдруг прозреть в самый неподходящий момент.
Увы, Макс сделал свой выбор и определил свою дальнейшую судьбу. Уже на следующий день после того, как был выложен трек, рунет заполнился возмущенными голосами, предлагавшими отменить анонсированные мегаконцерты. Сегодня же исполнитель решил не усугублять ситуацию и сам отменил концерты в России. Пожалуй, российская сцена теперь закрыта для него навсегда.
Дальнейшая судьба просчитывается легко. Сейчас белорусские змагары начнут усиленно лепить из него героя. В свою очередь, Лукашенко, не терпящий у себя в стране знаменитостей с неправильной политической ориентацией, закроет для него и белорусскую. Из крупных аудиторий остается Украина, но бегство на тонущий корабль – не самый благоразумный выбор. К тому же для современной Украины он – слишком русский, что чревато неприятностями.
Остаются концерты для белорусских и украинских мигрантов где-нибудь в Варшаве или Вильнюсе. Вот так, буквально за один день, закатываются перспективные звезды. А мог бы, спой он такую песню в 2014 году, выступать уже не на стадионах, а на Красной площади.
Спасибо!
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