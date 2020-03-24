«Война не закончится, пока мы не признаем, что она гражданская» – экс-депутат Рады

24.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Зеленский обманул своих избирателей, приняв законы, дискриминирующие русских граждан Украины, навязывая им галичанских «героев».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Зеленский – ред.) стал заложником своих глубочайше ошибочных заявлений с тех пор, как стал президентом, – рассказала Бондаренко. -Посмотрите, как поменялась его риторика…. До выборов он говорил, что для него не имеет никакого значения, кто на каком языке говорит, но теперь оказалось, что имеет. Недавно подписал абсолютно русофобский людоедский закон об образовании, которым убивают напрочь в нашей стране право обучаться на родном языке. Право ребенку получать знания по математике, по природоведению на родном языке!

Это пещерное, неандертальское отношение к самому себе, к стране, к правам человека, к нашему стремлению вперед. Это отбрасывает нас на годы назад».

Так же, по словам экс-депутата, Зеленский всячески пытается скрыть то, что же на самом деле происходит на Донбассе. Она убеждена, что война там не закончится, пока украинцы не признаются сами себе, что это гражданский конфликт, который проходит на фоне частичной иностранной интервенции со стороны таких держав, как США и РФ.

«Пока мы не смиримся с этой правдой, мы не сможем эту войну закончить, – добавила эксперт. – Нам говорят, что мы воюем с русскими, с Россией. Если б это было правдой, то у нас были бы одни варианты решения, а когда брат стреляет в брата, украинец стреляет в украинца, и нам рассказывают совершенно иное, конечно, нам будут предлагать ошибочные, гиблые выходы из ситуации, обманывая таким образом людей….

У нас есть агрессия в Крыму, и никому не нужно доказывать, что там были «зеленые человечки», что там сейчас находится российская армия. А мы там воюем? У нас есть там хоть один солдат? А вот на Востоке доказать обратное очень сложно, но нам рассказывают про внешнюю интервенцию. Менять нужно риторику. Быть честным перед самими собой».

Кроме того, Елена Бондаренко считает, что на Украине существуют очевидные проблемы с самоидентификацией, нарушением прав человека, с дискриминацией огромных гражданских групп по языковому, культурному, ментальному признакам.

«Нам навязывают какую-то странную региональную историю, – говорит экс-депутат. – Вся Украина – не есть Галичина, Галичина – это часть Украины. И Украина слишком разная, чтобы навязывать нам региональную историю, региональных героев, региональное отношение к нашей собственной истории и взаимоотношение с другими странами».