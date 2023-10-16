Война не закончится, пока не выйдем к Польше – Сладков
Россия не демонстрирует ошеломительных успехов в военном плане, потому что отказалась от тотального уничтожения городов Украины.
Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие серьёзные командиры задаются вопросом: сможем ли мы в военном смысле победить без применения больших средств, которые просто разломили бы военную машину, поддерживаемую НАТО и некоторыми другими странами.
Сможем ли мы развалить эту военную украинскую машину? Да фиг его знает, вряд ли. Надо бить так, чтобы все на пятой точке сидели, а мы заходили.
Вообще, по-хорошему, надо идти по трупам и пеплу. Но мы же такую задачу перед собой не ставим, мы не воюем как на Ближнем Востоке воюют. Можно это всё разорить, а потом идти. Было время, когда такие вариации проходили. Нет, сейчас не так», – сказал Сладков.
Он подчеркнул, что война может закончиться только демилитаризацией Украины и контролем России над границей с Польшей.
«Идти до границы, и пока границу с Польшей, Венгрией и Румынией не перекроем, ни о каком окончании военного конфликта вообще разговора вести нельзя.
Либо если мы дипломатически надавим так, что согласятся украинские власти на демилитаризацию, денацификацию, и вообще на расстановку наших баз вдоль границы с НАТО. И нейтральный статус. Тогда – может быть», – добавил военкор.
Спасибо!
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