Война не закончится, пока не выйдем к Польше – Сладков

Россия не демонстрирует ошеломительных успехов в военном плане, потому что отказалась от тотального уничтожения городов Украины.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие серьёзные командиры задаются вопросом: сможем ли мы в военном смысле победить без применения больших средств, которые просто разломили бы военную машину, поддерживаемую НАТО и некоторыми другими странами.

Сможем ли мы развалить эту военную украинскую машину? Да фиг его знает, вряд ли. Надо бить так, чтобы все на пятой точке сидели, а мы заходили.

Вообще, по-хорошему, надо идти по трупам и пеплу. Но мы же такую задачу перед собой не ставим, мы не воюем как на Ближнем Востоке воюют. Можно это всё разорить, а потом идти. Было время, когда такие вариации проходили. Нет, сейчас не так», – сказал Сладков.