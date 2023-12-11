Война неизбежно закончится трибуналом для украинских политиков и нацистов – Чаплыга

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Для того, чтобы начать переговоры с Россией о прекращении конфликта, Украине необходимо признать Майдан незаконным госпереворотом – и отправить под суд бандеровцев.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чаплыга напомнил о недавнем заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о принципиальной готовности Москвы к ведению переговоров.

«Вышла Захарова, и сказала две вещи. Первая: «В принципе мы готовы поговорить, вообще вопросов нет. Но переговоры всегда на текущей позиции». Второе… Захарова сказала, что при этом Россия не допустит появления на своих границах националистического государства, которое бы грозило в перспективе России. То есть, условие – это признание текущего положения дел. А предмет переговоров – это возврат Украины к ситуации 2013 года. То есть, оказывается, корень всего был в Майдане. Получается, чтобы совершилось то, о чём все говорят, нужно вернуться в точку 2014 года в Майдан, выяснить, кто это сделал, в каких интересах, и по сути провести трибунал. Иначе русские ничего подписывать не будут. То есть, есть два варианта: либо мы сами проводим трибунал над Майданом, искореняем это всё, и мы начинаем жить. Но тогда получается, что всю политическую элиту с 2014 по сегодня необходимо люстрировать. А кто-то на это пойдёт? Конечно, нет. А если нет, то они просто будут продолжать идти своим путём», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что раз итог всё равно один, то мировое сообщество попытается избрать менее кровавый путь.

«А теперь встань на позицию ЕС, который всё это понимает. Встаньте на позицию США, на позицию Глобального Юга, Китая и Европы. Они знают больше, и в разы более циничны. И им предлагается два варианта: либо русские по факту это всё делают, причём тогда это всё и физически произойдёт. Либо украинцы соглашаются на признание фактов про 2013 год. Так кем лучше пожертвовать? Давайте лучше пожертвуем тем – чем-то, что есть на Украине, только без физических игр русских. Вот, к чему нас будут склонять», – подытожил Чаплыга.