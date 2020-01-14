Война нервов продолжается: Решится ли Лукашенко поднять тариф для России на 70%

14.01.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия теоретически может выставить неприемлемые для России условия о повышении на 70% цены транзита нефти через свою территорию в Европу в ответ на несогласие Москвы поставлять Минску энергоносители на льготных условиях без выполнения Союзного договора.

Об этом пишет сегодня российский «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы компенсировать потери от налогового маневра только в этом году, тариф нужно увеличить сразу на 70%, что крайне маловероятно. Пока неясно, на что именно рассчитывает белорусский лидер Александр Лукашенко, занимая жесткую позицию по вопросу поставок нефти. Возможно, она вызвана тем, что президенту Белоруссии все чаще приходится отвечать на вопросы о потере суверенитета в случае интеграции», – говорится в статье.

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Напомним, Россия проводит в этом году так называемый налоговый маневр, который заключается в отмене экспортной пошлины на нефть. Это приводит к тому, что стоимость нефти для Белоруссии, получающей ее беспошлинно, увеличивается.

В этом году потери НПЗ от этого процесса могут составить $360 млн. В правительстве РФ заявили, что готовы обсуждать компенсации Белоруссии за налоговый маневр, но при условии подписания всех документом о дальнейшей интеграции обоих государств.

Белорусская сторона ранее предложила повысить тариф на 16,6%, но российская «Транснефть» считает, что новый тариф не подтвержден расчетами по действующей методике. 1 сентября 2019 года Белоруссия уже повышала тарифы на 3,7% .

Несколько дней назад Белоруссия ввела дополнительный экологический налог на транзит нефти в объеме 50% от прибыли компаний-транзитеров.

Главный редактор российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что вопрос транзита российской нефти через Белоруссию затрагивался на переговоров Ангелы Меркель и Владимира Путина. Канцлер ФРГ якобы получила от президента РФ заверения в том, что вопрос будет решен.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд громких антироссийских заявлений в интервью оппозиционной в РФ радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, он заявил, что Белоруссия перекроет России экспорт нефти в Европу, если Минску не предоставят энергоносители по льготным ценам.

Также Лукашенко подчеркнул, что если Россия посягнет на самостийность Минска, НАТО воспримет это как угрозу и будет готово к силовому противостоянию с РФ.