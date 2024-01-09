Война окончена, стратегически Россия победила, – Скотт Риттер

Анатолий Лапин.  
09.01.2024 18:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 514
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина уже ничего не сможет сделать со своим стратегическим поражением. Несмотря на агонию киевского режима, Россия уже одержала победу в этом противостоянии.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже ничего не сможет сделать со своим стратегическим поражением. Несмотря на агонию киевского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Украинцы ничего не могут с этим поделать, у них не осталось никаких войск, у них вообще ничего не осталось. Вдобавок ко всему, Соединенные Штаты отказались от них как от дурной привычки. Потому что это и есть дурная привычка. У нас все в порядке с Израилем – все артиллерийские боеприпасы, которые мы накапливаем для отправки в Украину, отправляются прямиком в Израиль. Украина обижается: «Подожди минутку, это было нам обещано». – Ты этого не получишь, ты ничего не получишь… Эта война окончена, Россия одержала стратегическую победу над украинскими вооруженными силами…

Я говорю тебе прямо сейчас, что Украина не сможет победить. Они ничего не смогут сделать, чтобы победить. И ты уже начинаешь видеть, какое политическое давление оказывается на Украину, чтобы заставить ее согласиться на прекращение. Плохая новость для Украины заключается в том, что Россия не собирается прекращать это дело ни на каких условиях, приемлемых для украинцев. Россия будет диктовать, как закончится эта война», – заявил Риттер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть