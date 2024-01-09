Украина уже ничего не сможет сделать со своим стратегическим поражением. Несмотря на агонию киевского режима, Россия уже одержала победу в этом противостоянии.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Даниеля Гаппона заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы ничего не могут с этим поделать, у них не осталось никаких войск, у них вообще ничего не осталось. Вдобавок ко всему, Соединенные Штаты отказались от них как от дурной привычки. Потому что это и есть дурная привычка. У нас все в порядке с Израилем – все артиллерийские боеприпасы, которые мы накапливаем для отправки в Украину, отправляются прямиком в Израиль. Украина обижается: «Подожди минутку, это было нам обещано». – Ты этого не получишь, ты ничего не получишь… Эта война окончена, Россия одержала стратегическую победу над украинскими вооруженными силами… Я говорю тебе прямо сейчас, что Украина не сможет победить. Они ничего не смогут сделать, чтобы победить. И ты уже начинаешь видеть, какое политическое давление оказывается на Украину, чтобы заставить ее согласиться на прекращение. Плохая новость для Украины заключается в том, что Россия не собирается прекращать это дело ни на каких условиях, приемлемых для украинцев. Россия будет диктовать, как закончится эта война», – заявил Риттер.