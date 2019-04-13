Война Порошенко с Зеленским – это «борьба билбордов с Instagram»

13.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В ходе избирательной кампании на Украине перед вторым туром штаб кандидата Владимира Зеленского навязал противнику «игру в догонялки», где пока ещё действующий президент Пётр Порошенко всегда на шаг позади.

Об этом в эфире «4 канала» заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация следующая: Зеленский едет к Макрону, его там принимают, с ним там разговаривают, и это мощный сигнал против утверждений спикеров Порошенко, что он совсем не в состоянии общаться с миром. Макрон уже с ним общается, а Порошенко это делает после него, и это игра в догонялки, Порошенко всегда на шаг позади.

Мне кажется, штаб Зеленского добивался именно этого. Более того, весь этот сценарий обеспечивает Зеленскому высокую явку на 21 число», – прогнозирует эксперт.

«Попытка Порошенко поменять дату (дебатов – ред.), несколько раз ещё раз сдавать анализы, играть на этих вещах – это всё догонялки. Как сказал один хороший знакомый, я перефразирую, это борьба билбордов с Instagram», – добавил Гайдай.

По его мнению, не менее архаично на фоне электората Зеленского выглядит и команда поддержки Порошенко.

«Порохоботство – это вообще такой феномен, как выяснилось, очень странный. Огромное количество людей, которые даже стояли с нами вместе на майдане, оказались совсем неспособны включать в себе так называемую моральную рефлексию. Как выяснилось, сейчас другой майдан – майдан между бывшими майдановцами», – подчеркнул политтехнолог.

«Причём, я сейчас не говорю про поддержку Зеленского, я не являюсь его поклонником, у меня много вопросов к команде Зеленского, но я чётко понимаю, что являет собой команда Порошенко, и что такое ещё пять лет Порошенко в нашей стране», – добавил Сергей Гайдай.