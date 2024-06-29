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Идея о том, что болгарские войска могут быть отправлены на Украину, немыслима. Об этом заявил в эфире Nova TV бывший заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Бойс.

Свои слова он попытался аргументировать тезисами о якобы оборонительном характере НАТО, членом которого Украина даже не является.

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По его словам, идея отправки болгарских солдат на Украину якобы является страшилкой, используемой для отвлечения внимания от более насущных вопросов.

При этом Бойс, ранее заявлявший о необходимости лишить Россию контроля над Крымом, не упустил возможности напугать болгар российским фактором.

«В Черном море есть мины, количество которых неизвестно, но предполагается, что их сотни и более, и это влияет на морской транспорт. Некоторые из них выплывают на берег. Я думаю, что это проблема, учитывая, что Болгария зависит от туризма, и тысячи туристов ежегодно посещают побережье Черного моря. Но на данном этапе опасность исходит не столько от мин, сколько от гибридной войны. Территориальные воды Болгарии граничили с территориальными водами Украины, но теперь на них претендует Россия. Это означает, что теперь появилась точка соприкосновения, которой раньше не существовало. Например, если Кремль объявит военные учения в исключительной экономической зоне Болгарии, это будет провокацией. Таким образом, война приближается к вашей стране, хотя вы непосредственно в ней не участвуете и являетесь частью оборонительного альянса», – пояснил он по поводу напряженности в Черном море.

Кроме того, Бойс угрожает ростом влияния России на политику Болгарии, что, по его мнению, является «частью гибридной стратегии Кремля».

«Если посмотреть на карту Чёрного моря и где находится исключительная экономическая зона Болгарии, то она заканчивается там, где начинается румынская, а затем украинская, но она уже не под контролем Украины, а под контролем России. Теперь появилась точка соприкосновения, которой раньше не было. Но есть еще один аспект, и это гибридный аспект – заинтересованность Кремля в том, чтобы определять или влиять на то, что происходит в вашей стране, и Болгария не хочет этого», – добавил он.

Подобные предостережения цинично звучат из уст любого представителя США – страны, отрицающей само понятие внутреннего суверенитета и невмешательства в дела других стран. По всей видимости, американцев настораживает рост популярности в Болгарии партии «Возрождение», выступающей за выход страны из НАТО и против вовлечения страны в военный конфликт с Россией.