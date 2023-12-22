Война продлится десятилетия – Портников

Анатолий Лапин.  
22.12.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украина находится на пороге очень длительного конфликта сирийского типа.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится на пороге очень длительного конфликта сирийского типа. Об этом в эфире телеканала...

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По словам Портникова, исходя из этого, украинская власть должна планировать свои ресурсы и мобилизационный потенциал на длительный срок.

«Когда мы говорим про мобилизацию, мы должны осознавать какой у нас есть ресурс не только на 2024 год, но и на 2025-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 2030-й годы. Кто сказал, что война закончится в этом году, где такие гарантии? Мы уже давали сами себе гарантии, что война закончится в 2023 году», – сказал эксперт.

«Как вы знаете, я был одним из тех, кто говорил, что не закончится, мы на пороге длительного конфликта сирийского типа, который может продолжаться долгие годы. И это – война не лет, а декад.

Я бы очень хотел ошибаться и буду рад, если война закончится раньше, чем я себе представляю, хотя я в принципе не представляю себе политических условий для завершения этой войны», – заявил Портников.

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