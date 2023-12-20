Война продлится до президентских выборов в США, если экономика Украины доживёт – эксперт

Боевые действия на Украине продлятся до завершения президентских выборов в США.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Раимова, при этом экономическая ситуация из-за ряда факторов будет нестабильной.

«Россия не собирается заканчивать войну, пока не будут завершены выборы в Штатах – то, что мы говорили на протяжении года и в чем меня очень сильно упрекали, что я – пессимист и слишком далеко смотрю, и этого всего, скорее всего, не будет. Сейчас уже украинские политики, украинские и американские журналисты сходятся в том, что война будет длиться до дня голосования в Штатах и до принятия присяги нового президента.

То есть, это январь-февраль 2025 года. Самый неприятный прогноз, который мы давали, и, судя по всему, он так и сбывается. В чем ошибались – тоже любопытно, потому что я несколько оптимистично смотрел на экономическую подоплеку. Все-таки, те потоки денег, которые шли в Украину, это был достаточно серьезный несбавляемый поток, это было очень оптимистично, потому что зарплаты платились, стипендии платились, пенсии платились, зарплаты военным платились – сейчас невозможно было это предугадать, допустим, прошлым летом, но блокада на границе и остановка финансирования достаточно серьезно подкосили наш прогноз по поводу экономически – того, что будет более-менее стабильно», – заключил Раимов.