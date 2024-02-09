Война продолжается: мир никому не нужен, особенно Киеву – Пинчук

Нет никаких предпосылок к тому, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Для Киева мир означает, что деньги на поддержку страны извне перестали поступать, а гнев украинского общества, обращенный на Россию, будет перенаправлен внутрь – на тех, кто развязал кровавую бойню.

Об этом каналу LobanIzdat заявил военный эксперт, первый министр госбезопасности ДНР, ныне командир добровольческого отряда БАРС-13 Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается вопроса, что дело идёт к миру… какие-то заявления какого-то там Арестовича, блин, я вообще даже не знаю, честно говоря, зачем вы эти фамилии знаете? Зачем они вообще всплывают в риторике? Ну это просто никто, и вводить в русскую риторику каких-то совершенно случайных людей, просто потому, что у них подвешен язык, зачем захламять своё информационное пространство», – отметил он.

По словам эксперта, все точки невозврата, связанные с какими-то договорняками, они пройдены.

«Поймите, война – это политика иными средствами. Какая-то сфера, в которой есть свои интересы. Интерес Украины не изменился и уже никогда не изменится. Она до последнего будет вести эту войну, потому что, вот, в первый же день даже не мирных соглашений, а просто начала движения к миру – это будет первый день, когда окончательно Украина перестанет получать внешнее финансирование. Они это знают. Они не то, что месяца – они и дня без этого внешнего финансирования не проживут. Потому что внешнее финансирование – это все. Это пенсии, это зарплаты, это промышленность, это электричество, повседневная жизнь, откаты, доходы, распилы и так далее. Никто на Украине на это не пойдёт. Во-вторых, любые мирные соглашения – это направление внутренней ярости, этой вот злобного украинского общества, уже не на Россию, а тех, кто допустил это кровопролитие, то есть киевский режим. Они тоже прекрасно это знают. Поэтому, какой тут мир», – подчеркнул Пинчук.

Он добавил, что совершенно не понимает, на чем строятся рассуждения усталости США от войны на Украине.

«От чего они устали, деньги зарабатывать? Ерунда какая-то. Люди не гибнут, они смогли проскочить очередной финансовый кризис, благодаря этим боевым действиям, они перезапустили огромное производство ВПК, очистили склады, загрузили новыми заказами, выплатили зарплаты огромному количеству рабочих, насытили карманы новыми деньгами миллиардеров, обеспечили новую риторику внутреннюю. Они смогли перезагрузить НАТО, сплотить, уже никто не вспоминает силы безопасности Европы, какой-то отдельной сущности Европы. Раскассировали экономику Европы, привели её опять в абсолютно безвольное податливое состояние, подчинили военный рынок Европы себе, газовый рынок себе. Этот процесс ещё длится, он не завершён. С какого боку на середине этого процесса что-то останавливать?», – акцентировал эксперт.

«Китаю тоже выгодно, что ж там говорить. А у нас что? У нас были цели заявленные определённые спецоперации, они тоже не достигнуты. И в связи с чем нам подписывать мирные соглашения с какими-то не достигнутыми целями? Тогда, зачем это всё нужно было? Поэтому, нет. Я причин не вижу никаких, кроме риторических – борьбы за власть, политической риторики, каких-то предвыборных и прочих процессов. Нет никаких оснований для того, чтобы считать, что какие-то мирные соглашения в этом смысле возможны», – подытожил Пинчук.