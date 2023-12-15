«Война продолжится. Условий для переговоров нет» – Мосийчук

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Россия не заинтересована в переговорах с Украиной, поэтому боевые действия будут продолжаться. Кроме того, и на Украине не готовы будут согласиться с требованиями, которые Россия выдвинет в ходе этих переговоров.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, в прошлом боевик так называемой «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война будет продолжаться, все разговоры о том, что мы должны сесть за стол переговоров мы можем продолжать. Но главное, чтобы хотели сесть с нами. Я такой готовности не увидел. И я понимаю, что если она даже появится, то ее условия будут настолько неприемлемыми для Украины, что просто она отпадет сама по себе. Половина сторонников переговоров сразу отказываются от переговоров, когда им говоришь: «А вы понимаете, что русские потребуют передачи им Херсона и Запорожья, которые, по их Конституции включены в состав Российской Федерации?», – заявил Мосийчук.