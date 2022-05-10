«Война продолжится»: в Киеве боятся, что США поддержат «империалиста Навального»

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Новости Украины

Вместо полного уничтожения России Запад поддержит либерального блогера-уголовника Алексея Навального, и для Украины ничего решительным образом не изменится.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член украинского наблюдательного совета общественного вещания Евгений Глебовицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риски очень большие. Проблема того, что мир начнет искать хороших русских сразу после падения Путина, очень вероятна. Во-первых, будет огромное количество людей, я их исчисляю миллионами людей, которые будут искать, как вернуться назад в торговлю с Россией, каким образом вернуть Россию назад на рынки не потому, что они будут это делать по каким-то гуманистическим соображениям, а потому, что это их персональные доходы, зарплаты, кредиты, акции»,– рассказал сотрудник украинской цензуры.

По его словам, Навальный – это такой же «имперец», как и остальные.

«Эта неготовность к новой концептуализации может привести к тому, что завтра Запад с такой же радостью, с какой сейчас поддерживает Украину, побежит поддерживать Навального, не увидев, что это просто новый империалист. Для украинцев это означает, что наши дети, внуки опять будут воевать», – опасается Глебовицкий.