Украинский парламент принял закон об изъятии у народа ещё половины триллиона гривен на нужды войны против России. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Документ представил заместитель министра финансов Денис Улютин

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«При планировании бюджета мы планировали прогноз завершения активной фазы боевых действий в 24-м году. Мы понимаем, что это по тем или иным причинам не выполнено, и сейчас встал вопрос именно необходимости дополнительного ресурса, и этот дополнительный ресурс мы подали в данном законопроекте. Всего это 495 миллиардов расходов сектора безопасности и обороны. Я хочу обратить внимание: исключительно сектору безопасности и обороны. Основная часть этого бюджета будет финансироваться за счет внутренних заимствований, а также за счет перевыполнения доходов по налогам и неналоговым платежам, в том числе от доходов Национального банка», – сказал замминистра.

В свою очередь, бывший президент Украины а ныне депутат Рады Пётр Порошенко объяснил, что отнимут эти полтриллиона гривен у украинского народа.

«Правительство предлагает нам бюджет, который просчитан на несуществующей налоговой базе. Никогда за всю историю Украины бюджет не становился впереди закона об изменении налогов. Представьте себе, а если закон не будет принят, это значит, что бюджет нереален, в нем ложь и расходы не будут финансироваться Хочу подчеркнуть, что нам говорят, что у нас инфляция под контролем. Более 200 миллиардов ОГВЗ только разница положительная. Это денежная эмиссия. Денежная эмиссия означает, что утечка такого объема средств – это кардинальная и быстрая смена курса. Это значит, что в этих условиях цены прыгнут, и это есть налог, от которого нельзя уклониться. Львиная часть бремени ложится на бедных. И самое главное – армии от этого ничего не остается», – подчеркнул Порошенко.

После чего в ходе голосования документ поддержали 301 депутатов, законопроект был принят в первом чтении и отправился на дальнейшую доработку.