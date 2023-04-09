Война против Церкви: Зеленский запугивает прихожан в Киеве вооруженными людьми

На Вербное воскресенье с утра пораньше у большинства киевских храмов нарисовались вооруженные патрули. Как минимум, один «полициянт» в светоотражающей пиндюрке и один тероборонщик, в камуфляже и с автоматом. Они заявились типа охранять порядок во время служб в честь великого Двунадесятого праздника. Правда, многие православные люди весьма засомневались в их «благородных» намерениях.

«Представляете себе, прихожу сегодня на службу в нашу древнюю церковь, а там во дворе переминаются с ноги на ногу два «шкафа», как говорится, «семь на восемь и восемь на семь», – делится пережитым наша давняя знакомая, воцерковленная русская киевлянка Нина. – У одного из них – длиннющий «кулэмэт», аж до земли. На Литургию пришло очень много людей, деток, стариков. И вот среди них торчит эти чудо-юдо… Неужели не мог за забором подождать, где-нибудь в отдалении? Да и вообще – с какой стати они сюда заявились с оружием? Храм охранять? А от кого, позвольте спросить? Ну не от рейдеров, конечно же, которые как раз властями крышуемые. И творят свои бесчинства, как хотят, при полном безразличии полиции. Нет, получается, это нас, прихожан, так контролируют… Правда, стало нам поспокойнее, когда этот мужик, с автоматом в одной руке, в другую освященные вербочки взял. Может, наши подарили ему, не знаю. Будем надеяться, что это как-то поспособствовало его душе для вразумления. Увидел, как много молитвенников и искренних христиан, и вразумился хоть немного?».

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Возможно, и так, и сие отрадно. Хотя, увы, абсолютное большинство украинских центурионов не понимает, какой грех они совершают против Бога, участвуя в антицерковных гонениях или просто не выполняя своего служебного долга по пресечению бесчинств. Яркие примеры – и недавний захват во Львове собора Святого Георгия, когда даже не радикалы, а сама полиция выгоняла прихожан, и уничтожение там же Свято-Владимирского храма, совершенное подлыми руками «правоохранителей», и другие многочисленные погромы и глумления над всем святым, творимые либо при попустительстве силовиков, либо при их активном участии.

Самые драматические события случились на великий Праздник опять-таки на Западной Украине. Прежде всего, в Каменец-Подольском. С утра в православных пабликах начали появляться сообщения, что из областного центра Хмельницкого в Каменец выехала некая группа спецназа для захвата там кафедрального собора Александра Невского. На него безбожные еретики положили глаз уже давно, а активную атаку начали несколько дней назад, после насильственного присвоения такого же храма в самом Хмельницком и официального объявления о запрете УПЦ на всей территории области. В связи с чем митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор обратился в местную полицию. Он упомянул, что днем ранее «неизвестные предприняли попытку рейдерского захвата храма, который находится на балансе Каменец-Подольского епархиального управления». И попросил начальника принять меры, «чтобы избежать противостояния».

Все это происходило на фоне того, как здешний мэр, некто Поситко, отчитался на своем ТГ-канале, что александровский собор уже якобы «перешел» в ПЦУ. Вот чего набрехал: «Историческое решение. Невский собор переходит в украинскую церковь».

Тем не менее, во время спешного голосования за ПЦУ, устроенного лживым градоначальником в церковном дворе, после очередного митинга против «москалей», там присутствовало не более 100 человек. Хотя община собора составляет более 4000 тысяч. Эту-то цифру беззастенчиво и приписал подонок-мэр голосам за пэцэушников, не особо заморачиваясь хотя бы подобием правдоподобности. (Как это повсюду всё выглядит в реальности, можно увидеть, например, на публикуемых ниже снимках львовского храма, теперь переименованного нацистами в «Юрия Пэрэможця»).

Под такой ширмой и поперли на Вербное к собору десятки сатанистов. С черно-красными тряпками и «геть»-возгласами про «московских попов» и «агентов ФСБ». Но их встретили многие сотни, если не тысячи прихожан.

Наскок не удался, бандиты стали искать подходы с другой стороны. Попробовали от известного в городе фонтана. Клин из нескольких свиней попытался пробить заслон из верующих и полиции, которая в данном случае, нужно отметить, встала между ними и агрессорами. Возможно, получила указания от начальства не допускать бойни, которая тут же попадет во все СМИ, и если выяснится, что голосование было липовым, то пришлось бы отвечать бездействовавшим «полициянтам».

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Хотя, возможно, и вразумление в виде письма митрополита как-то подействовало. На сей раз радикалы не прорвались. Хотя им удалось устроить драку и сорвать скуфею (шапочку) у священника. Затем они чуть отступили, обложив храм и защитников с разных сторон, и стали созывать к себе на подмогу всю местную шантрапу.

Вечером 9 апреля в осажденном Александро-Невском соборе началась обычная вечерняя служба, но ситуация продолжает оставаться очень напряженной. Вот что заявил по этому поводу митрополит Феодор:

«Мы знаем, что сейчас незаконно против нас ополчились представители власти, а теперь и радикальные силы. Вчера они провели собрание территориальной общины, которое для нас не имеет никакого значения [законными являются только решения общины церковной]… Грубо попирают наши права и законодательство. К большому сожалению, они не хотят этого замечать, признавать. А вместе с тем декларируют, что мы живем в правовой державе. Позор это, дорогие братья и сестры! Позор!»

Как видим, и здесь «принцип домино» от Зеленского дал сбой. Владыка не уподобился недостойному примеру своих коллег из Львова и Хмельницкого – Филарета и Антония, – и проявил большое мужество в отстаивании веры и Церкви. На момент написания этого материала к сатанистам прибыло подкрепление, и их толпа вновь усиленно забесновалась. Прихожане собора попросили усиленных молитв. Радикалы используют газ. Прихожанку Марию мрази толкнули на землю. Она получила перелом бедра, ее увезли в больницу.

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Параллельно похожие события происходят и в других регионах. Например, в городе Березани Киевской области – там, где, как мы писали, сын мэра дал в харю вояку, оскорбившему его отца, – местный совет (уже без мэра и сына) принял экстренное решение отобрать всю землю у приходов УПЦ. То же самое удумали в Шепетовке, где несколько дней назад тоже насильно отобрали храм. Да еще заявили, что, мол, подобные решения принимаются для того, «чтобы Верховная Рада могла запретить деятельность УПЦ на территории Украины».

Вечером стали проявлять активность и нацисты, осаждающие Киево-Печерскую Лавру. Зашастали по ней, выкрикивая свои речевки. И, что характерно, полиция, заявлявшая, будто бы «следит за порядком» и не пускает на ее территорию никого, кто способен устроить эксцесс, вдруг позволила беспрепятственно проникнуть в монастырь пэцэушным урлам. Хотя двумя днями раньше не пропустила даже гуманитарный фургон, в котором монахам привезли еду, и людям пришлось переносить грузы в Лавру вручную.

«Неужели эти подонки не понимают, какую страшную кару Господь может на них послать за все эти бесчинства? – с болью говорит Нина. И сама отвечает: – Впрочем, что это я. Конечно, не понимают. Им, безмозглым, нечем понимать. Хотя уже есть примеры конкретных наказаний».

И кое-где упомянутые примеры уже налицо. Например, в селе Липовец Кагарлыкского района Киевской области. Там во время аналогичного захвата на месте умер сторонник ПЦУ, набросившийся на священника. Захват был организован бывшим инструктором орготдела Компартии Украины и районным начальником Семцовым, использовавшим свое служебное положение. Член их банды рейдеров, некто по фамилии Натыкач, рвал на священнике ризы, душил его, вырвал крест и бросил на землю, под ноги… Ну и – натыкнулся. По свидетельству очевидцев, ему тут же стало плохо, и он рухнул наземь. Все попытки привести его в чувство ничего не дали, несчастный кощунник скоропостижно скончался.

«Бог поругаем не бывает», – так отреагировали на это известие многие верующие.