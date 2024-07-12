Война против России втрое увеличила доходы американского ВПК

Константин Серпилин.  
12.07.2024 23:29
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Развязанная против России война помогла завлечь в американскую военную промышленность крупные инвестиции и загрузить её заказами на многие годы.

Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявила генеральный директор Агентства НАТО по обеспечению и закупкам Стейси Каммингс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Развязанная против России война помогла завлечь в американскую военную промышленность крупные инвестиции и загрузить...

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«Общеизвестно, что чем больше вы покупаете, тем больше вы экономите. Таким образом, если мы сможем объединить ТНК, поставляющие крупные партии продукции с многолетними обязательствами, тогда мы сможем получить наилучшую цену от наших партнёров. Потому что они смогут оптимизировать производство.

Отличным примерно этого является то, что в конце прошлого года мы заключили контракт на поставку ракет для «Пэтриотов». И мы закупили их в количестве, которое позволило промышленности инвестировать в новые мощности.

Но должно быть достаточное количество [продаж], чтобы иметь возможность делать эти инвестиции. Мы не можем заключать контракты в течение 1-2 лет, нужны гарантии на 3-10 лет. Мы собираемся таким образом получить более выгодные цены на ракеты «Пэтриот» и «Стингеры», и тогда у стран будет возможность отправить помощь Украине», – сказала Каммингс.

Она похвасталась, что благодаря войне против России американская военная промышленность за прошлый год заработала примерно втрое больше, чем в 2021 году.

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