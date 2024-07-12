Война против России втрое увеличила доходы американского ВПК

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Развязанная против России война помогла завлечь в американскую военную промышленность крупные инвестиции и загрузить её заказами на многие годы.

Об этом в ходе выступления на саммите НАТО заявила генеральный директор Агентства НАТО по обеспечению и закупкам Стейси Каммингс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Общеизвестно, что чем больше вы покупаете, тем больше вы экономите. Таким образом, если мы сможем объединить ТНК, поставляющие крупные партии продукции с многолетними обязательствами, тогда мы сможем получить наилучшую цену от наших партнёров. Потому что они смогут оптимизировать производство. Отличным примерно этого является то, что в конце прошлого года мы заключили контракт на поставку ракет для «Пэтриотов». И мы закупили их в количестве, которое позволило промышленности инвестировать в новые мощности. Но должно быть достаточное количество [продаж], чтобы иметь возможность делать эти инвестиции. Мы не можем заключать контракты в течение 1-2 лет, нужны гарантии на 3-10 лет. Мы собираемся таким образом получить более выгодные цены на ракеты «Пэтриот» и «Стингеры», и тогда у стран будет возможность отправить помощь Украине», – сказала Каммингс.

Она похвасталась, что благодаря войне против России американская военная промышленность за прошлый год заработала примерно втрое больше, чем в 2021 году.