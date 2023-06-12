Война против УПЦ: хунта берет измором, архиереи продолжают «толстовствовать»

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7 июня минкульт Украины выдвинул УПЦ очередное требование о немедленном выселении монахов из Киево-Печерской лавры. Его озвучил глава ведомства, коломоец Ткаченко, имеющий в адекватном народе прозвище «хабадская гнида номер 2» (первенство, разумеется, принадлежит Зеленскому).

На сборы «2-й номер» отвел максимум три дня. То бишь в пятницу, 10 июня, требование должно было быть выполнено.

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Юротдел УПЦ в ответ заявил, что данные требования к монастырю являются незаконными. Однако все эти заявления для хунты ныне пустой звук. И все потому что упущено время, когда можно было воспрепятствовать нечисти – например, путем обращения к многомиллионной пастве с просьбой о защите Церкви от сатанинской власти, с обличением зеленковской своры, преданием ее анафеме и так далее.

Вместо этого часть священноначалия УПЦ, по примеру ее предстоятеля, до сих пор занимается деятельностью в духе некогда популярного лжеучения графа Л.Н. Толстого. Который, как известно, призывал не сопротивляться злу насилием. Сия теория давным – давно осуждена Церковью как ересь, но вот уже в новейшее время мы видим все новые и новые ее проявления.

«Если бы мы следовали этой еретической, простите меня, белиберде, то уже давно не было бы ни Руси, ни вообще христианства, – со вздохом говорит наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег. – Подобное непротивление может касаться только лично человека, если зло направлено против него самого. Тогда он делает личный выбор, принимает решение, сопротивляться или нет. А если зло угрожает ближним, родине, а тем более – Церкви, – он должен быть воином Христовым, а не каким-то беспомощным толстовцем. Именно такие воины и спасали веру и Русь во все века!.. Однако линия нашим священноначалием избрана как раз непротивленческая. Хотя именно благодаря такой «концепции» продолжается уничтожение Церкви. Захваты храмов, погромы, избиения верующих, уголовные преследования против них, вердикты о запретах УПЦ на местах, кощунство, богохульство… да что говорить, вы сами все прекрасно знаете».

Так и есть, гонения на Церковь продолжаются, и они ничуть не стали слабее. Просто СМИ им стали меньше уделять внимания, да и сами прихожане, видя «толстовское» отношение своего духовного начальства, начали уставать. На что и рассчитывали сатанисты, сделавшие ставку на «рутинизацию» проблемы…

Как отмечает портал «Расколам.Нет», на сегодняшний день многотысячное молитвенное стояние верующих УПЦ в защиту Лавры «ссохлось» до 20-30 человек, которые, судя по всему, являются представителями монастырских трудников и находятся там постоянно, фактически защищая свою крышу над головой.

«Таким образом, к нашему большому сожалению, всё происходит именно так, как мы прогнозировали ранее. Государство взяло Церковь на измор, и добивается желаемого систематично и хладнокровно. Отсутствие у Церкви любой стратегии самозащиты привело к тому, что даже верующие утратили любую мотивацию, положившись на заветное «как Бог даст». Нежелание представителей Церкви возглавить стояние в защиту Киево-Печерской Лавры и предложить направления его дальнейшего развития привели к полной апатии у самих защитников. Мы бы не хотели об этом писать или нагнетать, но это уже настолько очевидно, что, как говорится, «камни возопиют». Лавру отберут…» – с печалью констатирует православный портал.

Да, захваты храмов и повсеместное ущемление прав верующих канонической Церкви стали обыденностью. Вот лишь несколько свежих примеров.

В Боярке Киевской области захватчики во главе с тамошним мэром не только беззаконно отобрали местный приход, но и жестоко избили настоятеля и его супругу. Матушка Татьяна, жена священника, сказала, что еще никто не отбирал церковь с такой жестокостью, как это произошло с их Михайловским храмом.

«Муж мой попал серьезно в больницу, он два дня лежал в реанимации с сердечным приступом, с гипертоническим кризом. Затем две недели он лечился в стационаре. Вернувшись домой, ему не понравилось мое состояние. Меня постоянно сопровождала боль. Мы уехали в больницу, переделали все рентгены, снимки, оказалось, что у меня есть перелом на руке и на ноге», – поделилась она.

8 июня 2023 г. в селе Коржевцы Хмельницкой области ПЦУушные рейдеры, под прикрытием полиции, захватили Петропавловский храм УПЦ. Настоятеля, о. Феодосия, оскорбляли и орали «Геть московского попа!», после чего срезали замки на церковных дверях и дверях жилого корпуса и заменили их на другие. Живших там монахов просто выгнали на улицу…

Мэр областного центра Хмельницкого, нацистский мордоворот Симчишин, запретивший деятельность УПЦ на подвластной ему территории, угрожает священникам расправами с помощью силовиков.

Запрет на УПЦ наложили и закарпатские чиновники.

А в Киевском облсовете заявили, что закрытие УПЦ стало одним из самых главных на повестке дня. Поскольку «не может быть так, что лютый враг убивает украинцев, а московская Церковь продолжает свою деятельность». В итоге это хуторское сборище тоже запретило УПЦ на Киевщине…

9 июня рейдеры приступили к захвату монастыря в Переяславе. Монахи и прихожане ответили, что они туда войдут только через их трупы…

А еще власть с помощью сервильных СМИ и социологических контор продолжает разгонять тему падения популярности УПЦ в народе.

Так, проамериканская помойка «Зеркало недели» на голубом глазу опубликовала следующие данные. Согласно ним:

лишь 8,2% украинцев поддерживают УПЦ (34% за ПЦУ),

43% поддерживают изгнание УПЦ из лавр и передачу их ПЦУ,

40% поддерживают решения местных властей по лишению УПЦ храмов и земли,

45% поддерживают идею полного запрета УПЦ.

При этом, 43% считают, что УПЦ проповедует «русский мир», 39% уверены, что УПЦ связана со спецслужбами РФ, 36% – что руководящий центр УПЦ – в Москве.

«Здесь, конечно, много брехни, – комментирует эти цифры Олег. – Во всяком случае, первая позиция абсолютно лживая. Видимо, разумковские социологи поменяли местами данные: 8 процентов – за ПЦУ и более 30 – за УПЦ. Пока ещё поддержка нашей Церкви в народе очень сильна. Но действительно, благодаря укропропаганде, да и толстовцам из епископата, она падает».

На фоне этого все больше наглеет варфоломеевская политконтора ПЦУ. Ее пахан Думенко объявил, что принимать к себе священников изУПЦ будет только после их «покаяния», а «митрополит»-содомит Драбинко добавил, что также и после их проверок СБУ…

«Короче, никаких договоренностей с нашим священноначалием власть не желает, – с печалью констатирует Олег. – Она уже вошла в сатанинский раж и настроена только на полную капитуляцию Церкви. А некоторые высшие архиереи делают вид, что этого не понимают… Конечно, там, среди этих некоторых, уже наверняка вызрел костяк внутренних автокефалистов. Но есть и другие – митрополитв Иоанафан, Иоасаф, Павел, Феодосий, находящиеся под репрессиями, другие священнослужители, преданные Христу и истинной вере. И, конечно, верные прихожане. Они являются истинными воинами Христовыми, и, значит, раскольникам рано праздновать победу…

В заключение отметим, что монашеская братия Киево-Печерской Лавры никакого ультиматума минкультовского подонка не выполнила.