Война расползается по территории «старой» России – обстрелы превращаются в рутину

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Всё новые регионы России становятся объектом атак и диверсий со стороны Украины. Если раньше в рутину для обывателя превратились сообщения об обстрелах Донбасса, теперь подобную реакцию стали вызывать известия об ударах по «старым» российским приграничным территориям. На этом фоне лишь горькую улыбку вызывает напоминание о прошлогодней угрозе Минобороны РФ бить по центрам принятия решений в случае поползновений на российскую территорию.

Вчера взрывы впервые прогремели в Краснодаре, а утром в субботу стало известно о падении вражеских беспилотников в районе инфраструктуры нефтепроводов в Тверской и Псковской областях. Обошлось без жертв, но есть разрушения административного здания.

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В ставшем уже прифронтовым в результате отступления российских войск из Харьковской области городе Белгороде минувшей ночью квадрокоптер противника сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры – ударом разрушен забор.

Что касается Белгородской области, что число официально зафиксированных атак и обстрелов за сутки превысило 100 раз. Более того, ВСУ наносила удары по дамбе Белгородского водохранилища, что уже чревато масштабным ЧП.

Сегодня утром был обстрелян ракетами город Бердянск в Запорожской области – так же, как и подвергнутый накануне удара Мариуполь, он долгое время считался тыловым и безопасным – но всё переменилось после получения ВСУ дальнобойных британских ракет.

«Последние дни, выезжая на ракетные обстрелы, мы тоже заметили отсутствие военной логики в ударах (всё-таки, те же «химари» дорогое удовольствие)… Если раньше берегли ракеты, выбирая цели, то сейчас ощущение, что идет тупой террор или же (если искать логику, что, скорее всего), это планомерное прощупывание нашей ПВО в рамках возможного «контрнаступления», – комментирует военкор Ростислав Журавлёв.

Канал «Рыбарь», специализирующийся на военной тематике, сообщает, что удары переданными Великобританией ракетами осуществляются авиацией ВСУ, которая поднимается с аэродрома в Днепропетровске.

Кстати, минувшей ночью Россия атаковала железнодорожную станцию Обводная в Днепропетровской области. Считается, что эта станция – логистический хаб ВСУ, обеспечивающий переброску вооружений и техники в Краматорск, Славянск и на Донецкое направление.

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что на фоне активности ВСУ действия российской армии выглядят недостаточными.

«Мы забываем, что Россия боевые действия на территории Украины практически не ведёт. Да, по территории Украины наносятся удары, дроны, артиллерия, самолёты, ракеты, даже артиллерия. А боевые действия как таковые ведутся только на территории России В любом случае нам крайне важно признать, что Украинское государство – это террористическая организация. Знаете, какой я ответ получил от одного замечательного ведомства на мое предложение? Там было 12 страниц красивого текста, а среди прочего был такой аргумент: если мы признаем украинское государство террористической организацией, как же мы будем выполнять наши обязательства в рамках Устава ООН по обеспечению его территориальной целостности и неприкосновенности?» – в очередной раз напомнил парламентарий.

Обычно сдержанный военкор Александр Сладков выражает возмущение уже практически открытым текстом.

«Сначала к нам в приграничные области начали залетать дроны-разведчики. Потом ударные дроны ВСУ — они били по военным объектам, по складам и базам, а развед-дроны, тем временем, полетели уже вглубь России. Потом на каноническую территорию пошли ракеты (НАТО обещала не разрешать такую стрельбу по России), а ударные дроны, взлетая на центральных областях Украины, уже бьют по Московскому Кремлю, по базам стратегической авиации, по различным военным объектам по всей Западной части Руси. Ну а теперь начался прямой захват территорий. Ответственные лица утверждают: это диверсионный рейд. Но стоп! Если бы эти две роты ВСУ мы не стали выдавливать, они бы остались, и даже помощь бы пришла. Я не открыл ничего тайного и секретного? Про реакцию военных и вообще силовиков и спецслужбы я не пишу. Хочется, конечно, осветить народу пикантные детали… Но я сам уверен, — не время. Сформируется баланс белого и черного, может тогда уже», – анонсирует Сладков.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов обращает внимание, что информационная политика в России по-прежнему заточена не на мобилизацию населения, а на отвлечение его от неприятной информации о ходе СВО.

«Туповатые чинуши не понимают, что, в первую очередь, война Западом объявлена им, а не только России. НАТО и их союзники не снимают своего главного требования – ухода Путина и отправки оного в Гаагу. Так чего ж тогда чинуши и пропагандоны с ТВ радуются и ржут? Наверное, думают, что скоро Россия проиграет и они все «заживут как прежде»? Глупцы».