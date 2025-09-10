Война с ЕС начнётся с блокады натовцами Калининграда – Коц
Страны-члены НАТО готовятся к войне с Россией к 2030-му году. Начаться она может по разным причинам, наиболее вероятной из них является блокада Калининграда.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европа хочет развязать войну с Россией к 2030 году. Я имею в виду все эти фортификации, восточные щиты, все эти балтийские линии обороны, которые они строят. Это же сотни километров траншей, если мы говорим о Польше, минных полей. Это размещение… Только-только на днях в Литве бригаду немецкую бронетанковую развернули до дивизии, а Литва это у них самое слабое звено в коллективной безопасности.
И еврокомиссар по обороне недавно призвал к затягиванию конфликта на Украине, чтобы готовиться к войне с Россией. Причем, в разных заявлениях представителей разных стран одна и та же дата проскакивает – это 30-й год…
Они уже и логистические коридоры через всю Европу сделали, они уже создают поезда для эвакуации раненых в тыл, остается только развязать войну, а если Россия не явится на войну, что же делать, да?
И тут мы приходим к простому решению. Надо спровоцировать эту войну, как они поступили с Украиной, вынудив нас начать специальную военную операцию», – отметил Коц.
Среди вариантов такой провокации военкор назвал ввод натовских войск на Украину, блокаду коммерческого флота РФ на Балтике и т.д.:
«Я думаю, что наиболее вероятный вариант, вот вы спросите, зачем тогда границу укреплять, если Балтика, и будете правы, потому что укрепляют для того, чтобы замедлить наше продвижение. Что нас может на него сподвигнуть? Ну, например, блокада Калининграда. Глава Бундесвера недавно в одном из своих заявлений, когда говорил про размещение в Литве противотанковой бригады, назвал Калининград Кёнигсбергом. Я думаю, что это не просто оговорка – очень много таких было заявлений».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: