07.01.2020, Киев, Игорь Петров
 
economics, Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Запад, Израиль, Иран, Общество, Политика, Россия, СМИ, США, Украина
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Война с Ираном: Украину ждёт глобальное забвение и голодный паёк

Внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям на Ближнем Востоке и украинские проблемы отошли на второй-третий план.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс- министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это отодвигает украинские проблемы на второй-третий план. Сейчас мало кого будет интересовать ситуация в Украине.

Для Украины это плохо. Это будет означать, что Украине будут предоставлять меньшие объемы помощи.

Сейчас в центре внимания – ситуация на Ближнем Востоке, вовсе не украинская ситуация. Свои проблемы мы должны будем дальше решать сами.

Я надеюсь, у украинского руководства хватит ума, по крайней мере, не влезать в эту чужую войну. Надеюсь, у нас не будет желания участвовать в войне с Ираном», – переживает эксперт.

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