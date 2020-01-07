Война с Ираном: Украину ждёт глобальное забвение и голодный паёк
Внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям на Ближнем Востоке и украинские проблемы отошли на второй-третий план.
Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс- министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это отодвигает украинские проблемы на второй-третий план. Сейчас мало кого будет интересовать ситуация в Украине.
Для Украины это плохо. Это будет означать, что Украине будут предоставлять меньшие объемы помощи.
Сейчас в центре внимания – ситуация на Ближнем Востоке, вовсе не украинская ситуация. Свои проблемы мы должны будем дальше решать сами.
Я надеюсь, у украинского руководства хватит ума, по крайней мере, не влезать в эту чужую войну. Надеюсь, у нас не будет желания участвовать в войне с Ираном», – переживает эксперт.
Спасибо!
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