Война с Ираном: Украину ждёт глобальное забвение и голодный паёк

07.01.2020, Киев, Игорь Петров

Внимание мировой общественности сейчас приковано к событиям на Ближнем Востоке и украинские проблемы отошли на второй-третий план.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявил экс- министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это отодвигает украинские проблемы на второй-третий план. Сейчас мало кого будет интересовать ситуация в Украине.

Для Украины это плохо. Это будет означать, что Украине будут предоставлять меньшие объемы помощи.

Сейчас в центре внимания – ситуация на Ближнем Востоке, вовсе не украинская ситуация. Свои проблемы мы должны будем дальше решать сами.

Я надеюсь, у украинского руководства хватит ума, по крайней мере, не влезать в эту чужую войну. Надеюсь, у нас не будет желания участвовать в войне с Ираном», – переживает эксперт.