Война с НАТО начнётся сразу с нашего ядерного удара – Сивков

Максим Столяров.  
28.10.2024 17:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


В случае угрозы полномасштабного столкновения с войсками НАТО Россия может сразу применить ядерное оружие.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталкер» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае угрозы полномасштабного столкновения с войсками НАТО Россия может сразу применить ядерное оружие....

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«И в этих условиях, учитывая, что противник может бросить в бой огромное количество беспилотников и ракет, то мы приняли решение, что в случае, если противник начинает воздушно-наступательную операцию, то мы применяем ядерное оружие.

То есть, если противник, в принципе, еще ни сухопутные войска не водил, просто если он задумал начать вторжение, поднял авиацию, то мы сразу перейдем к применению ядерного оружия. Любое вторжение мало-мальски крупное со стороны НАТО будет пресекаться применением ядерного оружия.

То есть никакой обычной войны с НАТО теперь уже не будет. Будет сразу переход к применению ядерного оружия с нашей стороны», – подчеркнул Стариков.

«Война с НАТО возможна. Это в том случае, если масштаб воздушного вторжения НАТО будет ниже определенного порога. Этот порог пока еще явно не определен, но совершенно понятно – это будет тот порог, который наши ВС могут перемолоть.

Если противник на каком-то отдельном участке фронта введет в действие несколько сотен самолетов и несколько сотен крылатых ракет, тысячу-полторы беспилотников, то есть – такая группировка, которую наша система ПВО может перемолоть, то мы не будем переходить к применению ядерного оружия, мы будем перемалывать его своей авиацией и зенитными огневыми средствами.

Но противник же тоже не идиот. Зачем ему на узком участке фронта бросать небольшие силы, чтобы их перемололи», – резюмировал эксперт.

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