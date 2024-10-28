Война с НАТО начнётся сразу с нашего ядерного удара – Сивков

В случае угрозы полномасштабного столкновения с войсками НАТО Россия может сразу применить ядерное оружие.

Об этом в эфире интернет-канала «Сталкер» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в этих условиях, учитывая, что противник может бросить в бой огромное количество беспилотников и ракет, то мы приняли решение, что в случае, если противник начинает воздушно-наступательную операцию, то мы применяем ядерное оружие.

То есть, если противник, в принципе, еще ни сухопутные войска не водил, просто если он задумал начать вторжение, поднял авиацию, то мы сразу перейдем к применению ядерного оружия. Любое вторжение мало-мальски крупное со стороны НАТО будет пресекаться применением ядерного оружия.

То есть никакой обычной войны с НАТО теперь уже не будет. Будет сразу переход к применению ядерного оружия с нашей стороны», – подчеркнул Стариков.