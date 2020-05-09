Война с памятью: Грязное оружие европейской пропаганды

09.05.2020, Тирасполь, София Русу

Чем дальше в историю уходит Великая Победа, тем жестче становится борьба вокруг ее осмысления. Фальсификация итогов Великой Отечественной, Второй мировой войны как часть информационной кампании против России усиливается. Страны Европы, в том числе ряд бывших союзных республик, используя технологии манипуляции сознанием, искажают картину военных событий, переписывают историю, принижают вклад СССР в победу над нацизмом.

На конференции к 75-летию Великой Победы, проведенной в удаленном режиме по инициативе Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) и Российского центра науки и культуры в Кишиневе, ученые, эксперты рассмотрели способы фальсификации итогов Второй мировой войны, проанализировали, кому выгодны эти вымыслы и как защитить правду о Великой Победе 1945 года.

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Ложь о Второй мировой войне и проект «Триморье»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Белорусский исторический обзор» Дмитрий Суржик констатирует, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны предпринимаются в Европе на самом высоком уровне.

Так, с 1990-х годов Европарламент, ПАСЕ, Совет Европы в юбилейные, значимые даты Второй мировой принимают резолюции по этим историческим событиям. Особое значение имеет среди них резолюция Европарламента 2005 года о важности памяти о холокосте, антисемитизме и расизме, с которой «начинается переход от осуждения исключительно нацисткой Германии к обвинениям в адрес Советского Союза», отмечает ученый.

«Документ осуждает нацистскую Германию (как будто в Венгрии, Румынии или Польше в 20-е или 40-е годы антисемитизма не было), а также СССР, который описывается примерно в тех же выражениях, что и гитлеровская Германия. А где же гитлеровские союзники и режимы в оккупированных нацистами странах? Против кого почти четыре года воевал Советский Союз? Против нацистской Германии или против блока государств Антикоминтерновского пакта с Гитлером во главе?

Можно ли назвать этот документ правдивым? В одном из пунктов говорится, что только вхождение в Североатлантический альянс стало гарантом безопасности восточноевропейских государств. Напомню, НАТО была создана в 1949 году, когда СССР только восстанавливался после войны, за которую потерял 26,6 млн человек и треть национального богатства. Могла ли страна, которая пыталась залечивать глубочайшие раны, быть агрессором? СССР создаст свой военный блок – организацию Варшавского договора – только в 1955 году», – говорит ученый.

Он отмечает, что с 2005 года во всех резолюциях Европарламента относительно событий Второй мировой войны обязательно упоминается тоталитаризм, зато не говорится о значении победы антигитлеровской коалиции для спасения Европы и ее народов от фашизма – немецкого, венгерского, румынского, итальянского. Антигероями всех резолюций становятся сталинский СССР и гитлеровский Третий рейх.

«Примечательная особенность: в резолюции, принятой к 80-летию начала Второй мировой войны, ни разу не называется эта дата – 1 сентября 1939 года. Зато о дне 23 августа 1939 года – и как о дате подписания советско-германского договора о ненападении 1939 года, и как о его осуждении в СССР в 1989 году – говорится на каждой из семи страниц документа. Нет также ни слова о попытках создать коллективную систему безопасности.

Вспоминая о жертвах нацизма, авторы документа говорят только об Освенциме, концлагере Аушвиц-Биркенау. Единственным героем называют Витольда Пилецкого – этот польский офицер с несколькими товарищами бежал из Аушвица и рассказал о нем правду всему миру. Его подвиг авторы резолюции помнят. А вот подвиг нескольких сотен советских солдат, погибших при освобождении Аушвица, они забыли. Забыли и подвиг советских военных врачей, которые спасли, выходили едва живых узников Освенцима после освобождения», – говорит историк.

Отвечая на вопрос о том, почему европарламентарии не вспоминают радость спасения и навязывают лишь горечь и сожаление, ученый отмечает: среди авторов резолюций – представители одних и тех же стран – Польши, прибалтийских государств, стран Европы «между Гитлером и Сталиным», «кровавых земель», как их называют с подачи публициста Тимоти Снайдера. Отсюда и скорбь в резолюциях, и историческое обоснование для объединения этих стран на антироссийской основе, хотя Сталина давно уже нет.

«Эта искусственная скорбь в резолюциях Европарламента позволяет забыть о многом. О том, что первый пакт о ненападении Гитлер заключил с польским диктатором Пилсудским 26 января 1934 года и, получив безопасный тыл, почти через год создал Вермахт. Эта скорбь позволяет забыть очень теплые отношения между Польшей и третьим рейхом, имевшие место с 1934 по начало 1939 года, позволяет забыть совместный раздел Чехословакии в 1938 году.

Она позволяет забыть, как подобные договоры о ненападении с прибалтийскими государствами, подписанные 7 июня 1939 года с нацистским министром Риббентропом, гарантировали безопасность Вермахта в ходе польской кампании. Позволяет она забыть и англо-польский военный договор от 25 августа 1939 года и последующую странную войну, когда Лондон и Париж бросили Польшу на растерзание Гитлера.

Позволяет забыть и то, что военный план Польши Вермахт разработал в апреле 1939 года, поэтому советско-германский договор от 23 августа 1939 года не оказал на него никакого влияния. Как видим, очень много из прошлого Польши и Прибалтики легко забывается авторами юбилейных резолюций Европарламента», – говорит Суржик.

Ученый связывает происхождение мифов о войне с проектом «Триморье», известного так же как «Инициатива трех морей» (Балтийского, Черного и Адриатического).

Это объединение 12 стран – Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Хоравтии и Эстонии, которое было создано в 2016 году. По словам Суржика, для Польши, «мотора» этой организации, идея создать антироссикий блок не является новой – еще в период между двумя мировыми войнами Пилсудский пытался объединить соседние страны против СССР. Идея старая – сменился только главный спонсор.

«Теперь Восточную Европу сферой своих национальных интересов объявляет Вашингтон. Куратор «Триморья» генерал Джеймс Джонс обещает проекту целый миллиард долларов на развитие – такое заявление было сделано в феврале этого года. Неудивительно, что «мотор» проекта «Триморье», Польша сначала вступила в НАТО, и только затем уже в ЕС. При этом вооруженные силы НАТО появились на польской земле еще до вступления Польши в Альянс.

Польша стремится к постоянному присутствию на своей территории американских войск, всячески приветствует увеличение Пентагоном своей группировки. На территории этой страны размещены элементы американской ПРО. Россия, соответственно, вынуждена увеличивать силы в своих приграничных регионах. Все это никак не способствует миру и безопасности в Восточной Европе», – заявляет историк.

Он прогнозирует, что этот регион будет разменной монетой в глобальной игре Белого дома.

«Если Берлин и Париж начинают это понимать, то консерваторы в Варшаве снова строят «Польшу от моря и до моря» и стремятся стать новой главной силой в Европе в международных отношениях, – объясняет ученый. – Причем Варшава втягивает старую Европу в военное противостояние с Россией за деньги самой старой Европы: четыре из пяти главных бенефициаров евробюджета, которые при этом ничего не вкладывают в него, являются представителями «Триморья» – Эстония, Латвия, Литва и Венгрия».

Кто победил в битве под Прохоровкой?

Пересмотром итогов войны занимаются не только представители скорбных «кровавых земель». В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой советско-германский договор о ненападении 1939 года был объявлен причиной Второй мировой войны. Тогда была продемонстрирована высокая степень консенсуса, сложившегося в ЕС относительно роли СССР и политики современной РФ. За принятие резолюции тогда проголосовали почти все евродепутаты от ФРГ – страны, которая несет непосредственную ответственность за начало Второй мировой войны.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева Татьяна Щербакова проанализировала современные представления немцев о Второй мировой войне на основе публикаций СМИ. Немецкая пресса все реже пишет о Германии времен третьего рейха как о стране-преступнике.

Историк обратилась к публикациям массовой газеты Die Welt, которая уделяет большое внимание истории Второй мировой войны, ссылается на научные исследования, которые ведутся в стране.

Щербакова констатирует, что основная масса статей издания преследует цель «вызвать гордость у читателя за прекрасные военные качества вермахта и германского вооружения, сочувствие к солдатам германской армии, которые рассматриваются как жертвы войны, отделить солдат и офицеров вермхата от войск СС, вывести их из-под морального осуждения, подчеркнуть стойкость и мужество немецких солдат и офицеров и их превосходство над совесткой армией, подвергнуть критике действия советского командования, подчеркивая, что СССР удалось взять верх исключительно благодаря обилию людских ресурсов, которые растрачивались нещадно».

Например, в публикации о периоде войны, известном в России как коренной перелом 1942 – 1943 гг., газета превозносит исключительное мужество немецких войск в ходе Сталинградской битвы.

«Газета пишет, что они в нечеловеческих условиях продолжали выполнять свой воинский долг. Описываются страдания 6-й армии Паулюса, оказавшейся в окружении. Читатель узнает об отчаянных, но безуспешных попытках организовать снабжение армии по воздуху. Делается вывод о том, что 6-я армия погибла не в результате боевых действий советских войск, а скорее от голода. И было бы логично, если бы сочувствие к солдатам вермахта выражалось на фоне вопроса об ответственности тех, кто их туда послал, но такой вопрос не ставится», – рассказала историк.

Или другой пример. В статье о судьбе немецких военнопленных утверждается, что советские солдаты не брали в плен, а расстреливали немецких солдат и офицеров, смертность попавших в плен под Сталинградом оценивается в 95% – она вызвана суровыми условиями, плохим питанием.

«Автор не пытается понять, каковы были возможности СССР по содержанию военнопленных, в каких условиях жили сами советские люди в годы войны. Не затрагивается и вопрос о том, какая часть советских военнопленных вернулась из немецких лагерей и каковы были условия там», – отмечает Щербакова.

По ее мнению, здесь налицо стремление к ревизии оценок военных действий.

«Так, утверждается, что в битве под Прохоровкой победили немцы, 6-я армия под Сталинградом уничтожена из-за слабости румынских флангов и благодаря голоду, а вовсе не в силу успехов советских войск и так далее.

Можно говорить о реализации определенной пропагандисткой политики, результатом которой стало формирование в немецком обществе четких идеологических клише, направленных, с одной стороны, на восприятие армии-агрессора как жертвы нацистского режима, с другой – на расчеловечивание советского солдата, народов, победивших фашизм. Именно такая политика сделала возможной голосование за резолюцию Европарламента 2019 года.

Это лишь подтверждает дальновидность советского руководства, укреплявшего основы советской государственности путем мемориализации итогов войны, героизации памяти о ней. Сегодня эта память работает на консолидацию российского общества», – резюмировала историк.

Для достижения цели все мифы хороши

Искажение событий 75-летней давности используются и как возможность переформатирования мира, создания нового идеологического обоснования возможной войны с Россией, и как способ получения политической выгоды, считает кандидат исторических наук, сопредседатель фонда «Ист-патриотика» Александр Макушин.

«Например, официальная польская позиция состоит в том, что поляки были единственной страной, которая во время войны не дала коллаборантов. Но если мы посмотрим работы некоторых польских историков, что увидим, что как минимум полмиллиона поляков служило в Вермахте. Кроме того, было большое количество поляков в так называемых русских батальонах, и даже один из лидеров русской коллаборации Бронислав Каминский – этнический поляк. Но Польша сейчас для создания образа жертвы двух диктаторов для получения материальных и геополитических преференций эту страницу своей истории замалчивает. То же самое мы видим в Венгрии, где сейчас не стремятся вспоминать жестокость, с которой воевали ее солдаты, в Румынии и т.д.», – говорит эксперт.

Что касается русофобских настроений, отмечает Александр Макушин, то в Европе они имеют глубокие корни и никуда не денутся. Он вспомнил французскую русофобию, кульминация которой наступила с публикацией путевых заметок путешественника барона Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году», немецкую научную русофобию, которая во многом потом породила немецкий национал-социализм.

«Вот и сейчас в ход идет все, что только можно. Относительно событий Великой Отечественной войны поднимаются старые мифы, которые были созданы еще отделами пропаганды Вермахта, – миф о превентивном ударе, который нанесла нацистская Германия по изготовившимся к наступлению советским войскам, миф о том, что в битве под Москвой победил Вермахт. Трагические события 1942 года обыгрываются как доказательство никчемности советского военного руководства, нежелания советских солдат воевать», – сказал Макушин.

В этой ситуации, считает эксперт, важно укреплять страну, изучать историю, в том числе военную, раскрывать молодежи ее страницы, пусть даже трагические и малоприятные, показывать роль бывших союзных республик, стран Восточного лагеря и их граждан в событиях Великой Отечественной войны.