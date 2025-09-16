Война с Россией должна продолжаться, но исключительно руками украинцев – Джонсон
Жители Западной Европы не должны рисковать своими жизнями на войне, пока это делают украинцы.
Об этом в интервью каналу «Kyiv Independent» заявил посетивший Украину бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Запад должен подтвердить свою приверженность [продолжению войны с Россией], и сказать, что «Коалиция желающих» начнёт прибывать. Конечно, они не будут воевать.
Украинцы гораздо лучше справляются с войной, чем жители Западной Европы. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», – не стесняясь рассуждал Джонсон.
«Они будут там, чтобы показать, что Украина сама решает, какие силы будут находиться на её территории.
Мы должны показать, что судьба, которую выбрали украинцы, необратима. Они решили стать часть западной архитектуры безопасности – и будут частью этой семьи», – валял дурака Джонсонюк.
