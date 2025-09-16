Война с Россией должна продолжаться, но исключительно руками украинцев – Джонсон

Жители Западной Европы не должны рисковать своими жизнями на войне, пока это делают украинцы.

Об этом в интервью каналу «Kyiv Independent» заявил посетивший Украину бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Запад должен подтвердить свою приверженность [продолжению войны с Россией], и сказать, что «Коалиция желающих» начнёт прибывать. Конечно, они не будут воевать.

Украинцы гораздо лучше справляются с войной, чем жители Западной Европы. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки», – не стесняясь рассуждал Джонсон.